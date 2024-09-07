İşte kraliçe adayları

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Dila Maya Arı

Boy: 1.82

Yaş: 19

Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi



2 NUMARA

İdil Bilgen

Boy: 1.80

Yaş: 24

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu



3 NUMARA

Tuğçe Şahin

Boy: 1.83

Yay: 23

Marmara Üniversitesi Ekonometri mezunu



4 NUMARA

Aylin Molla

Boy: 1.79

Yaş: 22

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi



5 NUMARA

Merve Su İlhan

Boy: 1.80

Yaş: 22

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi



6 NUMARA

Ece Çetin

Boy: 1.75

Yaş: 20

Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi



7 NUMARA

Fatime İnce

Boy: 1.76

Yaş: 28

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans öğrencisi



8 NUMARA

Cemre Üker

Boy: 1.79

Yaş: 26

Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi



9 NUMARA

Melissa Öykü Yorulmaz

Boy: 1.73

Yaş: 23

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu



10 NUMARA

Zeynep Ece Sarı

Boy: 1.75

Yaş: 20

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi



11 NUMARA

Candan Şeviktürk

Boy: 1.73

Yaş: 21

Universita Degli Studi Di Torino Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi



12 NUMARA

Ayşe Sena Şeref

Boy: 1.72

Yaş: 25

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi



13 NUMARA

Aycan Nur İnce

BOY: 1.72

YAŞ: 26

Universita Degli Studi Di Bergamo İnsan Bilimleri ve Yeni Refah Bölümü 1. sınıf doktora öğrencisi



14 NUMARA

Selin Şahin

Boy: 1.70

Yaş: 27

Universite Claude Bernard Lyon 1 Institut De Pharmacie Industrielle De Lyon, İlaç Geliştirme ve Üretimi yüksek lisans mezunu



15 NUMARA

Ezgi Güngör

Boy: 1.74

Yaş: 30

Mozarteum University Centre De Perfeccionament Palau De Les Arts Opera Bölümü mezunu



16 NUMARA

Tuğçe Gündoğan

Boy: 1.75

Yaş: 26

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu



Didem Güngör

Boy: 1.77

Yaş: 25

Technical University Dortmund Biyoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf, Ekonomi Bölümü son sınıf öğrencisi



18 NUMARA

Nilsu Sepken

Boy: 1.78

Yaş: 26

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu



19 NUMARA

Çağla Şen

Boy: 1.78

Yaş: 25

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu



20 NUMARA

Melisa Saran

Boy: 1.82

Yaş: 20

Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi









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