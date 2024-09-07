×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

İşte kraliçe adayları

Güncelleme Tarihi:

#Miss Turkey 2024#20 Finalist#Türkiye Güzeli
İşte kraliçe adayları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 08:20

Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu. Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel jüri karşısına çıktı ve zorlu değerlendirme sonucu ilk 20 belirlendi. Kraliçe adayları, 11 Eylül’de yapılacak final için kampa girdi. İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar...

Haberin Devamı

İşte kraliçe adayları
1 NUMARA
Dila Maya Arı
Boy: 1.82
Yaş: 19
Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi
İşte kraliçe adayları

2 NUMARA
İdil Bilgen
Boy: 1.80
Yaş: 24
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu
İşte kraliçe adayları

3 NUMARA
Tuğçe Şahin
Boy: 1.83
Yay: 23
Marmara Üniversitesi Ekonometri mezunu
İşte kraliçe adayları

4 NUMARA
Aylin Molla
Boy: 1.79
Yaş: 22
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi
İşte kraliçe adayları

5 NUMARA
Merve Su İlhan
Boy: 1.80
Yaş: 22
Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi
İşte kraliçe adayları

6 NUMARA
Ece Çetin
Boy: 1.75
Yaş: 20
Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi
İşte kraliçe adayları

7 NUMARA
Fatime İnce
Boy: 1.76
Yaş: 28
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans öğrencisi
İşte kraliçe adayları

8 NUMARA
Cemre Üker
Boy: 1.79
Yaş: 26
Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi
İşte kraliçe adayları

9 NUMARA
Melissa Öykü Yorulmaz
Boy: 1.73
Yaş: 23
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu
İşte kraliçe adayları

10 NUMARA
Zeynep Ece Sarı
Boy: 1.75
Yaş: 20
İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi
İşte kraliçe adayları

11 NUMARA
Candan Şeviktürk
Boy: 1.73
Yaş: 21
Universita Degli Studi Di Torino Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi
İşte kraliçe adayları

12 NUMARA
Ayşe Sena Şeref
Boy: 1.72
Yaş: 25
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi
İşte kraliçe adayları

13 NUMARA
Aycan Nur İnce
BOY: 1.72
YAŞ: 26
Universita Degli Studi Di Bergamo İnsan Bilimleri ve Yeni Refah Bölümü 1. sınıf doktora öğrencisi
İşte kraliçe adayları

14 NUMARA
Selin Şahin
Boy: 1.70
Yaş: 27
Universite Claude Bernard Lyon 1 Institut De Pharmacie Industrielle De Lyon, İlaç Geliştirme ve Üretimi yüksek lisans mezunu
İşte kraliçe adayları

15 NUMARA
Ezgi Güngör
Boy: 1.74
Yaş: 30
Mozarteum University Centre De Perfeccionament Palau De Les Arts Opera Bölümü mezunu
İşte kraliçe adayları

16 NUMARA
Tuğçe Gündoğan
Boy: 1.75
Yaş: 26
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu
İşte kraliçe adayları
17 NUMARA
Didem Güngör
Boy: 1.77
Yaş: 25
Technical University Dortmund Biyoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf, Ekonomi Bölümü son sınıf öğrencisi
İşte kraliçe adayları

18 NUMARA
Nilsu Sepken
Boy: 1.78
Yaş: 26
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu
İşte kraliçe adayları

19 NUMARA
Çağla Şen
Boy: 1.78
Yaş: 25
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu
İşte kraliçe adayları

20 NUMARA
Melisa Saran
Boy: 1.82
Yaş: 20
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi



Haberin Devamı

















Haberle ilgili daha fazlası:
#Miss Turkey 2024#20 Finalist#Türkiye Güzeli

BAKMADAN GEÇME!