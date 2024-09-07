İşte kraliçe adayları

Güncelleme Tarihi:
Dila Maya Arı
Boy: 1.82
Yaş: 19
Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi
2 NUMARA
İdil Bilgen
Boy: 1.80
Yaş: 24
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu
3 NUMARA
Tuğçe Şahin
Boy: 1.83
Yay: 23
Marmara Üniversitesi Ekonometri mezunu
4 NUMARA
Aylin Molla
Boy: 1.79
Yaş: 22
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi
5 NUMARA
Merve Su İlhan
Boy: 1.80
Yaş: 22
Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi
6 NUMARA
Ece Çetin
Boy: 1.75
Yaş: 20
Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi
7 NUMARA
Fatime İnce
Boy: 1.76
Yaş: 28
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans öğrencisi
8 NUMARA
Cemre Üker
Boy: 1.79
Yaş: 26
Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi
9 NUMARA
Melissa Öykü Yorulmaz
Boy: 1.73
Yaş: 23
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu
10 NUMARA
Zeynep Ece Sarı
Boy: 1.75
Yaş: 20
İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi
11 NUMARA
Candan Şeviktürk
Boy: 1.73
Yaş: 21
Universita Degli Studi Di Torino Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi
12 NUMARA
Ayşe Sena Şeref
Boy: 1.72
Yaş: 25
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi
13 NUMARA
Aycan Nur İnce
BOY: 1.72
YAŞ: 26
Universita Degli Studi Di Bergamo İnsan Bilimleri ve Yeni Refah Bölümü 1. sınıf doktora öğrencisi
14 NUMARA
Selin Şahin
Boy: 1.70
Yaş: 27
Universite Claude Bernard Lyon 1 Institut De Pharmacie Industrielle De Lyon, İlaç Geliştirme ve Üretimi yüksek lisans mezunu
15 NUMARA
Ezgi Güngör
Boy: 1.74
Yaş: 30
Mozarteum University Centre De Perfeccionament Palau De Les Arts Opera Bölümü mezunu
16 NUMARA
Tuğçe Gündoğan
Boy: 1.75
Yaş: 26
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu
Didem Güngör
Boy: 1.77
Yaş: 25
Technical University Dortmund Biyoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf, Ekonomi Bölümü son sınıf öğrencisi
18 NUMARA
Nilsu Sepken
Boy: 1.78
Yaş: 26
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu
19 NUMARA
Çağla Şen
Boy: 1.78
Yaş: 25
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu
20 NUMARA
Melisa Saran
Boy: 1.82
Yaş: 20
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi