İşte Kelebek jürisi

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için geri sayım başladı...

En iyilerin yarışacağı gece için son 5 güne girilirken, Altın Kelebek’in bu yılki jürisi önceki gün bir araya geldi.İzleyicilerin internet üzerinden kullandığı oylar sonucu en çok oy alan adayları tek tek değerlendiren jüri, kendi oyunu da kullanarak bu yılın birincilerini belirledi.

Bu yılki jüride Türk tiyatrosu ve ekranlarının usta isimleri Selçuk Yöntem ve Cihan Ünal’la birlikte başarılı oyuncu Belçim Bilgin ve pop müziğin güçlü yorumcusu Ziynet Sali de vardı.

Hürriyet adına ise jüride Selim Akçin, Kanat Atkaya, Ömür Gedik, Onur Baştürk ve ben yer aldık. Ertuğrul Özkök de jüri başkanımızdı.

İşte büyük jürinin toplantısında yaşananlar... 5 saatlik toplantı

Saat 11.00’de başlayan toplantımız, 16.00’da bitti.

5 saat süren toplantıda her kategoride izleyiciden gelen oylar değerlendirildi, adaylar tartışıldı ve jüri üyeleri kendi oylarını verdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da halk oylamasının oranı yüzde 70, jürinin oy oranı yüzde 30 olarak belirlendi.

O yüzden bazı kategorilerde halk oylaması sonucu birinci olan adaylar, jürinin oylarıyla değişti.

Bazı kategorilerde ise jürinin oyları, halk oylamasının sonucunu değiştirmeye yetmedi.

Bazı kategorilerde de jürinin oyuyla halk oylamasından gelen isimler birebir örtüştü.

Peki neler yaşandı jüri toplantısında?

Ertuğrul Özkök, Selçuk Yöntem’e neden “Jürinin influencer’ı” adını taktı?

Başlıktaki sorunun yanıtını hemen vereyim; Çünkü Selçuk Yöntem neredeyse her kategoride jüriyi etkilemeyi başardı.

Jürinin kararlarına doğrudan etkisi oldu.

İtiraz ettiğimiz kategorilerde bile bizi pes ettirmeyi başardı.

Bu yüzden Ertuğrul Özkök, “Sen bu jürinin influencer’ısın” diyerek Yöntem’e takıldı.

Selçuk Yöntem’le zaman zaman tatlı tatlı çekiştik de...

Bir yanına Belçim’i, diğer yanına Ziynet’i alan Selçuk Yöntem, bu yılki jürinin en çetin cevizi olarak dikkat çekti. “Bana da Söyle” bu listeye nasıl girmez Ziynet Sali?

Konuk jürimiz içinde müzik sektöründen tek isim Ziynet Sali’ydi.

Bütün müzik kategorilerinde birincinin belirlenmesinde büyük katkısı vardı.

‘En iyi kadın şarkıcı’, ‘yılın şarkısı’ kategorilerine sıra geldiğinde kimseye fırsat tanımadan ben söyledim; “Bana da Söyle gibi bir şarkı bu listede nasıl olmaz Ziynet” dedim.

“Ben söylemeden sen söyledin” dedi sevgili Ziynet.

Geçen yıl radyoda en çok çaldığım şarkılardan biriydi “Bana da Söyle”.

Ama ilk tur oylamalar tamamen internet üzerinden yapıldığı için ne yazık ki ikinci tura kalamadı Ziynet’in yorumladığı bu güzel Ferdi Tayfur şarkısı.

Zaten finale kalsaydı, Ziynet’i jüriye davet edemezdik.

Böylesi de güzel oldu be Ziynet, iyi ki müthiş enerjinle bizimle birlikteydin...

Belçim, sıra eski eşi Yılmaz’ın adaylığına gelince ne yaptı?

Belçim Bilgin, Ziynet’le birlikte bu yılki jürinin en eğlenceli ismiydi.

Elinde dosyasıyla geldi ve “Günlerdir her kategoriye baktım.

Bütün popüler kültüre hakimim artık” diyerek toplantıya girdi.

Gerçekten de öyleydi.

Cihan Ünal’la birlikte dersine en iyi çalışan isimdi Belçim.

Hem oğlu Rodin’in müzik tercihlerini hem de sektörün eğilimlerini çok iyi aktardı bize.

Sıra ‘en iyi komedi’ dizisi kategorisini oylamaya geldiğinde en zor anını yaşadı.

Ben oyumun “Çok Güzel Hareketler 2”den yana olduğunu söyledim.

Belçim de “Ee tabii

eski eş kontenjanından benim de öyle olmalı” deyince hepimiz kahkahalar attık.

Ama şu kadar ipucu vereyim; Belçim oyunu Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı “ÇGH”den yana değil, başka bir komedi dizisi için kullandı.

Kimin kazandığını cuma akşamı öğreneceksiniz artık...

17 milyon oyla rekor kırıldı

Her sene oy oranı katlanarak artmaya devam ediyor Pantene Altın Kelebek’te.

Bu yıl ikinci turda kullanılan oy oranı 17 milyonu geçti. Dikkatinizi çekerim, on yedi milyon diyorum! Bu, bugüne kadar Pantene Altın Kelebek’teki en yüksek rakam.

Dolayısıyla en iyi olmak için yarışan adaylar, bu halkın çoğunun genel beğenisini alarak kaldırmış olacak ödülünü.

Bu 17 milyonun asıl belirleyici olduğunu, bizim jürinin oy oranının yüzde 30 olduğunu da bir kez daha söyleyeyim.

Yıldızı Parlayanlar

Bu yılki ev sahibimiz Demet Özdemir, gecede “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödül alacak Alina Boz ve İlayda Alişan’la bir araya geldi geçenlerde.

Üç güzel kadın, saç stilisti Önder Tiryaki’nin Nişantaşı’ndaki stüdyosunda buluştu.

Heyecanla bekledikleri gece için hazırlıklarını hızlandıran oyuncular, o gece harika görünebilmek için Tiryaki’den tüyolar aldı.

Yıldızı Parlayan güzeller, eminim o gece de etraflarına ışık saçacak... Dersine en iyi çalışan jüri üyesi: Cihan Ünal

Pantene Altın Kelebek jüri toplantısına en erken gelen isim usta oyuncu Cihan Ünal’dı.

Kıbrıs’ta yaşayan Ünal, jüri üyeleri içinde de dersine en iyi çalışan isimdi.

Asistanıyla birlikte oturup her kategoride kimin aday olduğunu, çalışmalarını tek tek izledi, tek tek dinledi ve öyle girdi jüri toplantısına.

Oyunculuk konusunda Cihan Ünal’ın katkıları müthişti.

Ödül kazanan oyunculara bile “Bakın bu oyuncu şurada eksik” diyerek müthiş aydınlatıcı bilgiler verdi bize.

Cihan Ünal gibi bir oyuncunun dizi sektöründen neden bu kadar uzak kaldığını da anlamak mümkün değil.

Bu arada Cihan Abi’nin genç görüntüsü hepimizin en çok konuştuğu konulardan biriydi.

Demet Özdemir’den müthiş bir şov geliyor

Bu yıl Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin ev sahipliğini Demet Özdemir üstleniyor.

Demet oyunculuk kariyerinde romantik komedi dışında dram da yapabildiğini kanıtlayan, genç kuşak oyuncular içinde en beğendiğim isimlerin başında geliyor.

Demet’in ev sahipliği yapacağı gecede bir de sürprizi var.

Şu kadarını söyleyeyim; müthiş bir şov yapacak Demet cuma gecesi...

Bu şov öncesinde kırmızı halıda da konuğum olacak Demet.

Hem o sohbeti hem şovunu kaçırmayın derim.

Ayrıca gecede Demet’in şovu dışında çok güzel sürprizlerimiz ve başka sahne şovlarımız da var.

Cuma gününden itibaren Türkiye yine Pantene Altın Kelebek’i konuşacak...