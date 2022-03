İşte ilk Oscar ödülleri

Haberin Devamı

İşte gecenin ilk ödülleri...

En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Eyes of Tammy Faye

En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune

En iyi kurgu: Dune

En iyi orijinal şarkı: Dune

En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye

En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper

En iyi kısa belgesel: The Queen of Basketball

En iyi ses: Dune

Törenin başlamasından önce yapılan bu ödül dağıtımında ipi göğüsleyen film Dune oldu. Toplam 10 dalda aday olan film bu teknik dallarda dört tane ödüle değer görüldü.

Daha sonra ana törene geçildi ve ilk olarak en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü açıklandı. Bu dalda sürpriz olmadı ve ödülü Batı Yakasının Hkayesi ile Ariana DeBose kazandı. İşte o ana törende Oscar heykelciğini evlerine götürenler:

Haberin Devamı

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (Batı Yakasının Hikayesi)