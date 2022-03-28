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İşte ilk Oscar ödülleri

#Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri#94'Üncü Oscar Ödülleri

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) 94'üncü kez düzenleniyor. Tören yine geleneksel mekanı Los Angeles 'taki Dolby Theatre'a döndü. Bu yıl bazı ödüller ana törenden önce açıklandı.

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İşte ilk Oscar ödülleri

İşte gecenin ilk ödülleri...

En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Eyes of Tammy Faye
En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune
En iyi kurgu: Dune
En iyi orijinal şarkı: Dune
En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye
En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper
En iyi kısa belgesel: The Queen of Basketball
En iyi ses: Dune

Törenin başlamasından önce yapılan bu ödül dağıtımında ipi göğüsleyen film Dune oldu. Toplam 10 dalda aday olan film bu teknik dallarda dört tane ödüle değer görüldü.

Daha sonra ana törene geçildi ve ilk olarak en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü açıklandı. Bu dalda sürpriz olmadı ve ödülü Batı Yakasının Hkayesi ile Ariana DeBose kazandı. İşte o ana törende Oscar heykelciğini evlerine götürenler: 

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En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (Batı Yakasının Hikayesi) 

Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Batı Yakasının Hikayesi (West Side Story) Steven Spielberg'in imzasını taşıyor. Filmin başrollerinde Rachel Zegler, Angel Elgort, Ariana DeBose ve David Alvarez var. Bu müzikal film, aslında Jerome Robbins ve Robert Wise'ın yönettiği 1961 tarihli aynı adlı filmin modern bir uyarlaması. O filmde Maria karakterini Natalie Wood canlandırıyordu. George Chakiris, Richard Beymer kadroda rol alan oyuncular arasında. Bu arada filmle ilgili bir başka ilginç not. 1961 tarihli Batı Yakasının Hikayesi'nde Anita karakterini canlandıran Rita Moreno, tam 60 yıl sonra çekilen yeni versiyonda da Valentina karakteriyle kamera karşısına geçti. Moreno'nun ilk filmde oynadığı Anita karakterini ise Ariana DeBose canlandırıyor. Bu arada her iki filmin esin kaynağının da 1957 tarihli bir müzikal tiyatro oyunu olduğunu hatırlatalım. 1961 tarihli ilk uyarlama tam 10 dalda Oscar ödülü kazanmıştı.

 

 

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#Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri#94'Üncü Oscar Ödülleri

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