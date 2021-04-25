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Haber Giriş: 25.04.2021 - 22:03 | Son Güncelleme:

İşte gizli aşkın ilk karesi!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
İşte gizli aşkın ilk karesi!

Cemiyetin aylardır konuştuğu Burak Kaya-Fatoş Altınbaş gizli aşkı belgelendi! Burak Kaya, Yasemin Çağlar ile, Fatoş Altınbaş ise Emir Sarıgül ile evliyken başladığı iddia edilen ilişki, çiftin el ele görüntülenmesiyle ortaya çıktı

 Aylardır konuşulan Fatoş Altınbaş-Burak Kaya aşkı belgelendi! İddialara göre her iki taraf da evliyken başlayan aşk, inkar edilmiş ve yalanlanmış olmasına rağmen her ikisinin de evliliğine mal olmuştu.

Fatoş Altınbaş ve Emir Sarıgül, 2019’da ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Kaya Holding’in veliahtlarından Burak Kaya ile evli olan siyasetçi Cavit Çağlar‘ın kızı Yasemin Çağlar da bu ihaneti affetmemiş ve 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.
Yasemin Çağlar ve Fatoş Altınbaş’ın yakın arkadaş olması ise cemiyetin dedikodu kazanlarını iyice kaynatmıştı! Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya, belli ki artık hem evliliklerine hem de arkadaşlıklarına mal olan aşklarını gizlemekten vazgeçti. Sürekli inkar edilen aşk, üzerinden zaman geçince bir fotoğrafla su yüzüne çıkıverdi.

İşte gizli aşkın ilk karesi

İşte gizli aşkın ilk karesi

 

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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