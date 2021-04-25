İşte gizli aşkın ilk karesi!

Aylardır konuşulan Fatoş Altınbaş-Burak Kaya aşkı belgelendi! İddialara göre her iki taraf da evliyken başlayan aşk, inkar edilmiş ve yalanlanmış olmasına rağmen her ikisinin de evliliğine mal olmuştu.

Fatoş Altınbaş ve Emir Sarıgül, 2019’da ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Kaya Holding’in veliahtlarından Burak Kaya ile evli olan siyasetçi Cavit Çağlar‘ın kızı Yasemin Çağlar da bu ihaneti affetmemiş ve 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

Yasemin Çağlar ve Fatoş Altınbaş’ın yakın arkadaş olması ise cemiyetin dedikodu kazanlarını iyice kaynatmıştı! Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya, belli ki artık hem evliliklerine hem de arkadaşlıklarına mal olan aşklarını gizlemekten vazgeçti. Sürekli inkar edilen aşk, üzerinden zaman geçince bir fotoğrafla su yüzüne çıkıverdi.

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