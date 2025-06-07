İşte bunu milyonlarıyla bile satın alamazdı: Yıllardır gece gündüz gördüğü rüya sonunda gerçek oldu!

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Yıllar yılı yeşil sahalarda top koşturdu David Beckham… Bunun sonucu olarak da hatırı sayılır bir şöhret ve servet elde etti.

Diğer yandan bir de karısı Victoria var... Spice Girls (Baharat Kızlar) adlı müzik grubuyla adını duyurduktan sonra moda dünyasına adım attı...

Bu arada çift bir yandan dört çocuklarını büyütüp bir yandan da servetlerine servet kattılar... Uzun sözün kısası tam anlamıyla bir imparatorluk kurdular.

Her ne kadar son dönemde büyük oğulları Brooklyn ve onun karısı Nicola Peltz ile yaşadıkları sorunlarla hatta ailenin kopmasıyla gündeme gelseler de Beckham çiftiyle ilgili onlar açısından rüya gibi bir gelişme var.

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EN BÜYÜK RÜYASI GERÇEK OLDU

İngiliz kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen David Beckham sonunda "Sir" unvanı alacak!

Kral Charles'ın doğum gününde "Şövalyelik" unvanıyla onurlandırılacak kişiler listesinde 50 yaşındaki David Beckham'ın da adı yer aldı.

David Beckham, Kral Charles'ın doğum gününde şövalye ilan edilecek. Ondan sonra da "sir" unvanıyla anılacak.

Beckham bu unvana İngiliz futboluna yaptığı katkıların yanı sıra görev aldığı sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle de değer görüldü.

David Beckham daha önce de 2017 yılında OBE (Britanya İmparatorluk Nişanı) almıştı.

Aslına bakılırsa David Beckham'ın İngiliz kraliyet ailesine olan sempatisini bilmeyen yok. Öyle ki David Beckham "Ne zaman bu aileden birini görsem gözlerim doluyor" diyecek kadar da sempatisini kimseden gizlemiyor üstelik.

BUCKINGHAM'DA ÖNEMLİ BİR ETKİNLİĞE KATILMIŞLARDI

David ve Victoria Beckham'ın İngiliz kraliyet ailesine yakınlığına da biraz daha bakalım. Ünlü çift son olarak bu yılın şubat ayında Buckingham Sarayı'ndaki önemli bir etkinliğe katılmıştı.

Kral Charles ile Kraliçe Camilla, kültür dünyasından ünlülerin katıldığı bir akşam yemeği verdi. Victoria ve David Beckham da o yemeğin konukları arasında yerlerini aldı.

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Charles ile Camilla'nın Highgrove'da düzenlediği yemeğe usta oyuncu Helen Mirren'ın yanı sıra bir başka ünlü oyuncu Stanley Tucci'nin de aralarında bulunduğu seçkin konuklar katıldı.

BU AİLE ONU DUYGULANDIRIYOR

David Beckham, bu yılın ocak ayında konuşmacı olarak katıldığı ve bir de ödül aldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda verdiği röportajda İngiliz kraliyet ailesine ne kadar yakınlık duyduğunu bir kez daha ifade etti. Ayrıca kendisini çok heyecanlandıran bir gelişmeden de söz etti.

Meraklıların bildiği gibi David Beckham geçen yıl İngiltere Kralı Charles tarafından kurulan eski adı Prince's Trust olan King's Trust adlı vakfın elçisi olarak seçildi. İşte Beckham röportajda bu konuya da değindi.

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İngiliz kraliyet ailesiyle birlikte yaptıkları çalışmalardan söz eden Beckham "Bu aileyle ilgili herhangi bir şeyden söz ederken daima duygulandığını" söyledi.

AİLENİN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN

Beckham "Ben her zaman kraliyet ailesinin büyük bir destekçisi oldum. Ayrıca kraliyet ailesiyle ilgili her şeye hayranlık duyan bir ailede büyüdüm" dedi.

Victoria ve David Beckham, geçtiğimiz yılın son ayında Londra'yı ziyaret eden Katar Emiri ve eşi onuruna verilen yemeğin de konukları arasında yer aldı.

Ama bu onların İngiliz kraliyet ailesinin bir etkinliğine ilk katılışı değildi. Beckham çifti 2011'de Prens William ile Kate Middleton'ın düğününe de davetliydi. Hatta o sırada Victoria kızı Harper'a hamileydi.

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Beckham çifti 2018'de de bu kez Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde yer aldı.





David 2003'te, Victoria Beckham da 2017'de kraliyet nişanıyla ödüllendirildi. Başta kendisi olmak üzere herkesin beklediği David'in artık bir şövalye unvanı almasıydı. Sonunda o da gerçek oldu!