Estetik bağımlısı yıldızın son hali: Böyle görünmek için küçük bir servet ödedi

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BU GÖRÜNTÜ İÇİN 10 BİN STERLİN ÖDEDİ

Dünyanın birçok ülkesine gidip estetik operasyon geçiren, bunun için sık sık Türkiye'ye de gelen yıldız, iddialara göre 10 Bin Sterlin yani yaklaşık olarak 190 bin TL ödediği en son estetik operasyon sonrası ortaya çıkan görüntüsünü gözler önüne serdi.

SON GÖRÜNTÜSÜYLE KAMERALAR KARŞISINA ÇIKTI

Bir dönem şarkıcılıktan modelliğe oradan yazarlığa sonra da TV programcılığına kadar gösteri dünyasında her işi deneyen 43 yaşındaki Katie Price, dişe dokunur işler yapmasa da pırıltılı dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yıllar önce Jordan adıyla da anılan Price, en çok da sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde. İlk kez 17 yaşındayken estetik operasyon geçiren sonra da bu konuda dur durak bilmeyen Price, nişanlısı Carl Wood'un doğum gününü kutladığı gece de en son görüntüsüyle kameralar karşısına çıktı.

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YÜZÜNE KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Katie Price, yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla kelimenin tam anlamıyla bambaşka biri oldu. Yüzünü kaldıran, kaşlarını yaptıran dudaklarının boyutunu küçülten Price, en son yaptırdığı bu işlemler için iddialara göre 10 Bin Sterlin yani yaklaşık 190 bin TL harcadı.

TV'DEN KAZANDIĞINI ESTETİĞE YATIRDI

Estetik operasyon geçirmek için Covid 19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sırasında bile fırsatını bulur bulmaz Türkiye'ye de gelen Price, bu son görüntüsüne sahip olmak için bu kez Belçika'yı seçti. Bir süredir mali krizde olduğu bilinen Katie Price'ın bu estetik uygulamalar için nereden para bulduğu da merak konusu oluyor hep. Basına yansıyan iddialara göre Price, bu son operasyonlarını kamera karşısına geçtiği Mucky Mansion adlı reality şov sayesinde ödedi.

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Katie Price'a yakın bir kaynak, yıldızın bu kez genellikle tercih ettiğinin aksine bütün bedenine uygulama yaptırmadığını, sadece yüzünü olabilecek en iyi haline getirmeye çalıştığını anlattı. Onun ileri sürdüğüne göre Price, Belçika'da sadece çenesinden yağ aldırdı, yüzünü kaldırdı ve kaşlarını yaptırdı. Yani yine aynı kaynağın ileri sürdüğüne göre bu son yapılanlar 'küçük' dokunuşlar.

ESTETİK TUTKUSUNU, ESKİ EŞİ DE ELEŞTİRDİ

Katie Price'ın bu estetik operasyon tutkusu, zaman zaman eleştiri de alıyor. Bunlar arasında en çok öne çıkanlardan biri de eski eşi Kieran Hayler olmuştu. Hayler, geçen yılın temmuz ayında basına verdiği demeçte yıldızın bu estetik bağımlılığına bir son vermesi gerektiğini savundu. Price ile evliliğinden 7 yaşında Jett, 6 yaşında Bunny adında iki çocuğu bulunan Hayler "o estetik operasyonlardan sonra annelerini iyileşme sürecinde görmenin, küçükler için zor bir durum olduğunu" savundu.

'ESTETİK ÇOK YAYGINLAŞTI'

Katie Price ile 2013'te evlenen, ancak yasal boşanma süreci 2021'de sona eren Kieran Hayler, eski eşine "Bazen de çocuklarını düşünmen gerekir" diye seslendi. Son dönemde estetik operasyonların, kadınlar için de erkekler için de çok sıradan bir durum haline geldiğini savunan Hayler "Düzenli olarak botoks yaptıran erkekler tanıyorum. Ama ben yaptırmıyorum" diye konuştu.

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'ANNELERİNİ ACI İÇİNDE GÖRMEK, ÇOCUKLAR İÇİN DE KÖTÜ'

Hayler, Katie Price'dan olan çocukları Jett ve Bunny'nin yanı sıra yıldızın diğer çocukları Harvey, Princess ve Junior için de annelerinin estetik sonrası görüntüsünün "korkutucu" olduğunu belirtti. Eski eş, Price'ı acılar içinde görmenin çocukları olumsuz etkilediğini de söyledi. Hayler o iyileşme sürecinin çok da iyi bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. Katie Price'ı da bu gibi durumlarda artık çocuklarını düşünmesi gerektiği konusunda uyardı.

İLK ESTETİK 17 YAŞINDA

İlk kez 17 yaşında estetik operasyon için bıçak altına yattığını anlatan Katie Price, o zamandan bu yana da 20'den fazla kez müdahale geçirdi. "Estetik beni baştan yarattı" diyen Price, bazen istediği gibi sonuç alamasa da yine de o prosedürlerden vazgeçmiyor.

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2020 yılında pandemiye rağmen Türkiye'ye gelip estetik operasyon geçiren Katie Price, bu kez de rotasını yine Türkiye'ye çevirdi. Bir dönem Jordan adıyla da tanına Price, tam beş farklı müdahale için bıçak altına yattı. Price, dudak kaldırma, yağ aldırma, kalça kaldırma da dahil fiziksel görüntüsünü değiştirecek bir dizi operasyon geçirdi.

SONUCU BEĞENMEYİNCE TEKRAR OPERASYON GEÇİRDİ

Price 2018 yılında geçirdiği operasyonlarda istediği sonucu elde edememişti. Katıldığı bir TV programında doktorun, yüzünü mahvettiğini savunan Price, bunun üzerine rotasını Türkiye'ye çevirdi ve güzelleşmek için sık sık seyahat etmeye başladı. Geçen yıl da İstanbul'a gelen Price, operasyonların ardından geçirdiği kaza sonucu iki bacağını da kırıp uzun süre tekerlekli sandalye ile gezmek zorunda kalmıştı.

AMELİYAT MASASINDA ÇEKİLEN VİDEOYU YAYINLAMIŞTI

Katie Price, yeteri kadar hareket edemediği için kilo alınca bu kez de bu konuya çözüm bulmak yani yağ aldırmak için tekrar Türkiye'ye geldi. O sırada da kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa estetik operasyonlarla yenilendi. Price, estetik konusunda gerçekten de sınır tanımıyor. Yıldız, birkaç yıl önce yüz gerdirme işlemi sırasında çekilen videosunu ve fotoğraflarını da yayınlamıştı. Üç yıl önce gerçekleşen operasyonda Price için lokal anestezi kullanılmış, yıldız bir yandan da doktoruyla sohbet etmişti.

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KİLO ALMIŞTI

Price son olarak bir dizi estetik operasyon için Türkiye'ye gelmeden önce dış görüntüsünden memnun olmadığını dolaylı olarak açıklamıştı. Katie Price'e yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Price'in geçen yıl Türkiye tatilinde bacağını kırdıktan sonra kilo aldığını ve bunun da etkisiyle görüntüsünden memnun olmadığını söyledi. Price'ın arkadaşı, yıldızın kırılan ve birkaç kez ameliyat geçirdiği bacağı nedeniyle hareket edemediğini bu yüzden de kilo aldığını belirtti.

KIYAFETLERİ DAR GELİNCE GERÇEĞİ FARK ETTİ

Katie Price konuk olduğu Packed Lunch adlı programda kilo vermek için çok mücadele ettiğini söylemişti. Nişanlısı Carl Woods ile bir çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başlayacaklarını anlatan Price bunun için de kilo vermek zorunda olduğunu eklemişti. Konuk olduğu programın sunucusu "Ama siz fazla kilolu değilsiniz" dediğinde de Katie Price " Bence kiloluyum. Normal kilom 54, ama şu anda 68 kiloyum" diye yanıt vermişti. Price, kıyafetlerinin dar gelmesinden kilo aldığını anladığını da sözlerine eklemişti.

ÜÇÜNCÜ SAYFA GÜZELİYDİ

Tam adı Katrina Amy Alexandra Alexis Infield olan Katie Price, 22 Mayıs 1978'de İngiltere'nin Brighton kentinde doğdu. Bir dönem Jordan adıyla anıldı. Henüz 4 yaşındayken babasının evi terk etmesi onda kalıcı etkiler bıraktı. Annesinin evlenmesinden sonra üvey babasını kabullenmeyerek 18 yaşında evi terk etti. o dönem 'Sun' gazetesi üstsüz modeller arıyordu ve Katie Price, gazeteye üstsüz pozlar verdi. Bu sayede ünlü olan Price, ünlüler camiasında görülmeye başlandı.

HAREKETLİ ÖZEL HAYAT

Ünlü İngiliz şarkıcı Dane Bowers ile yaşadığı beraberlik popülerliğini artırdı. Ayrıldıktan sonra ortaya çıkan ve çiftin özel anlarını içeren skandal kaset ise, Katie Price'ın ününe ün katmaya devam etti. Bowers'tan hamile kaldı fakat çocuğunu aldırdı. 2002 yılında Manchester United'ta oynayan dünyaca ünlü futbolcu Dwight Yorke'tan hamile kaldı. Yorke'tan ayrılmasına rağmen çocuğunu doğurdu. İlk çocuğu Harvey, görme engelli doğdu. Daha sonra 4 doğum daha yapan Katie Price şu anda 5 çocuk annesi.