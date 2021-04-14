İstanbul'da dijital moda şovu

MODA sektörünün profesyonellerini Türkiye sınırlarının dışına taşımayı hedefleyen Fashion Week İstanbul (İstanbul Moda Haftası) bu sezon dijital olarak gerçekleşiyor. www.fashionweek.istanbul adresinden takip edilebilen etkinliğin ilk günü, New Gen projesi kapsamında bir araya gelen genç tasarımcıların koleksiyonlarıyla açıldı. Ardından ünlü tasarımcı ve markalar koleksiyonlarını kısa filmler ve fotoğraflarla tanıttı.

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