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Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

İstanbul'da dijital moda şovu

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İstanbul'da dijital moda şovu

Fashion Week İstanbul (İstanbul Moda Haftası) dün başladı. Bu sezon dijital olarak gerçekleşen etkinliğin ilk gününde New Gen, Mehmet Emiroğlu, Ceren Ocak, Niyazi Erdoğan, Nedo by Nedret Taciroğlu, Tagg, Lugvonsiga ve Dice Kayek tasarımları tanıtıldı.

MODA sektörünün profesyonellerini Türkiye sınırlarının dışına taşımayı hedefleyen Fashion Week İstanbul (İstanbul Moda Haftası) bu sezon dijital olarak gerçekleşiyor. www.fashionweek.istanbul adresinden takip edilebilen etkinliğin ilk günü, New Gen projesi kapsamında bir araya gelen genç tasarımcıların koleksiyonlarıyla açıldı. Ardından ünlü tasarımcı ve markalar koleksiyonlarını kısa filmler ve fotoğraflarla tanıttı.

İstanbulda dijital moda şovu

 

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