İşsiz kalınca doğum günü bile kabusa dönmüştü... Yılların oyuncusu bir rol için çırpınıyor! Şimdi küçücük bir umudu var

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Dizinin gayet iyi izlenmesine rağmen gösterildiği kanalın final kararını "Büyük bir hüsrana uğradım" diyerek özetleyen Selleck'in yüreğindeki acı dinmek bilmedi.

Öyle ki geçen ay yeni yaşına bile bunun burukluğuyla girdi.

Artık 80 yaşına gelmesine rağmen bir türlü emekli olmaya da yanaşmıyor Tom Selleck. Oysa yaşı gereği bir takım sağlık sorunları da var... Yine de bütün bunlar onun umurunda değil... Belli ki son nefesine kadar çalışmak istiyor.





YENİ BİR UMUDA TUTUNUP ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Şimdi ise Tom Selleck için 'tünelin uçunda bir ışık görünmüş olabilir.. " Daha doğrusu söylenenlere göre Selleck yine, küçücük bir umuda tutunup çırpınmaya başladı.

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Bunun nedeni de Blue Bloods adlı dizinin devamının çekiliyor olması. Hatta bu yapımda tam 14 yıl boyunca dizide Selleck'in oğlunu canlandıran Donnie Wahlberg de kamera karşısına geçiyor.

Daha doğru bir deyişle bu yeni yapım Wahlberg'in karakteri üzerine şekilleniyor.

Son dönemde konuşulanlara göre Tom Selleck ana dizide oğlunu canlandıran Donnie Wahlberg ile bu yeni projede kendisine göre de bir rol olup olmadığına dair konuşmak isteyecek büyük olasılıkla.

Gözden Kaçmasın Son ana kadar var gücüyle çalıştı... Nasıl acı çektiğini kimse göremedi Haberi görüntüle





YALVARMAYI BİLE GÖZE ALACAĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Hatta Tom Selleck'in eski rol arkadaşı Wahlberg'e bunun için yalvarmayı bile göze alacağı konuşuluyor.

Blue Bloods'ın yayınlandığı CBS kanalında ekrana gelecek olan bu devam dizisinde olaylar bu kez New York'ta geçmiyor. Bunun yerine macera Boston'a taşınıyor.

Şu anda adı Boston Blue olarak belirlenen yapımın bu yılın sonlarına doğru ekran serüvenine başlaması bekleniyor.

Bu kez dizinin ana karakteri ise Blue Bloods'ta Tom Selleck'in oynadığı karakterin oğlunu canlandıran Donnie Wahlberg'in canlandırdığı Danny Reagan.





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DİZİNİN BİTMESİ ONUN KALBİNİ ÇOK KIRDI

Tom Selleck, Blue Bloods dizisinin bitmesi kesinleştiğinde verdiği her röportajda katıldığı bütün etkinliklerde bu konudaki hayal kırıklığını her fırsatta ifade etti.

Üstelik dizinin bunca izleniyor olmasına rağmen alınan bu final kararı onu can evinden vurdu.

Blue Bloods, ekran serüvenine 2010 yılında başladı. 14 yıl boyunca da seyirciyi ekrana bağladı. Final bölümü ise geçen yıl ekrana geldi.

Selleck öneleri 'Eğer çalışamazsam yıllar önce satın aldığım çiftliğimi satmak zorunda kalırım" dese de onun asıl derdinin bu olmadığı sonradan ortaya çıktı.

Çünkü Magnum PI adlı diziden bu yana durmadan çalışan ve büyük bir birikim yapan Selleck'in paraya ihtiyacı yok artık. Hiç çalışmasa bile rahat rahat yaşayabilir.

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EMEKLİ OLMAYI HİÇ İSTEMİYOR

Ama yakın çevresinin söylediğine göre oyuncu emekli olma ve köşesine çekilme fikrine alışamadı.

Eğer bir iş bulamazsa hayatının boşlukta geçeceğini düşünüyor.

Yılların oyuncusu Tom Selleck, geçtiğimiz ay 80 yaşına girdi. Her ne kadar kendisi bunu sakin bir şekilde kutlayacağını söylese de işsiz kalmanın burukluğu bu dönüm noktasında bile yüzüne yansımıştı.

Önce yalnız başına gidip hamburger yiyen Selleck, akşam da karısı Jillie Mack, kızı Hannah ve aile dostlarıyla bir akşam yemeği yedi. O anlarda bile ünlü oyuncunun yüzünün bir türlü gülmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Blue Bloods'ın biteceği kesinleştikten sonra bir türlü toparlanamayan, çalışmak için yanıp tutuşan Selleck'e bakalım gelecek günler ne getirecek.

Tom Selleck, geçtiğimiz ay 80 yaşına girdi ve hayatında yeni bir sayfa açtı. Ama belli ki yıllarını verdiği mesleğinden uzak kaldığı için kalbinin bir yanı hep kırık. O gün bile yüzü çok fazla gülmüyordu.