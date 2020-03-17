İspanyolların yeni gözdesi Duygu Çetinkaya!
Ünlü oyuncu Duygu Çetinkaya, İspanya’nın ünlü kadın dergisi Diez Minutos’a röportaj verdi. Çetinkaya, “Binbir Gece” dizisiyle İspanyolların dikkatini çektiğini söyledi.
Türkiye’de 2006 yılında yayınlanan “Binbir Gece” dizisi İspanya’da izleyicisiyle buluştu. Dizinin İspanyol hayranları yapımda ‘Sezen’ karakterine hayat veren Duygu Çetinkaya’ya özel sosyal medyada hayran sayfaları açmaya başladı. Oyuncu, İspanya’nın ünlü kadın dergisi Diez Minutos’ın bu ayki sayısına konuk oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden röportajı takipçileriyle paylaşan Çetinkaya, “Çok şükür İspanya’da sadece Can Yaman’ın dizileri yayınlanmıyor” notunu düşerek espri yaptı. Oyuncu, şu sıralar başrolünde yer aldığı “Çılgın Dershane 5” filminin çekimleri için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.
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