İspanyolların yeni gözdesi Duygu Çetinkaya!

Türkiye’de 2006 yılında yayınlanan “Binbir Gece” dizisi İspanya’da izleyicisiyle buluştu. Dizinin İspanyol hayranları yapımda ‘Sezen’ karakterine hayat veren Duygu Çetinkaya’ya özel sosyal medyada hayran sayfaları açmaya başladı. Oyuncu, İspanya’nın ünlü kadın dergisi Diez Minutos’ın bu ayki sayısına konuk oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden röportajı takipçileriyle paylaşan Çetinkaya, “Çok şükür İspanya’da sadece Can Yaman’ın dizileri yayınlanmıyor” notunu düşerek espri yaptı. Oyuncu, şu sıralar başrolünde yer aldığı “Çılgın Dershane 5” filminin çekimleri için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.





