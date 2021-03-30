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Büşra ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

İspanyol Model Elisabeth Mas Vall şikayetinden vazgeçti; Tuba Ünsal'ın yargılandığı dava düştü

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İspanyol Model Elisabeth Mas Vall şikayetinden vazgeçti; Tuba Ünsal'ın yargılandığı dava düştü

İSPANYOL model Elisabeth Mas Vall'ı karşılaştıkları mekanda darp ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Tuba Ünsal hakkında açılan dava düştü. Elisabeth Mas Vall'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine, mahkemede davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraflar katılmadı. Müştekinin şikayetinden vazgeçtiği, sanık Tuba Ünsal'ın da bu durumu kabul ettiğine dair mahkemeye dilekçe sunduğu belirtildi. Duruşma savcısı da davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de Elisabeth Mas Vall'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.

 DAVANIN GEÇMİŞİ

Müşteki Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu'nun kendisini Tuba Ünsal ile aldattığını iddia etmişti. Müşteki bir süre önce restoranda Tuba Ünsal ve eski eşi ile karşılaştıktan sonra Tuba Ünsal ve eski eşinin kendisini darp ettiğini öne sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuba Ünsal'ın "Yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapsi isteniyordu. Öte yandan daha önce mahkeme duruşmaya katılmayan Tuba Ünsal hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

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