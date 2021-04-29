İspanyol komedyen Juan Joya Borja (El Risitas) kimdir, öldü mü? Kahkahasıyla ün salmıştı

İspanya'da katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını yitirdi. Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja, eylül ayından bu yana sürdürdüğü mücadelesini kaybetti. İspanya’da 'El Risitas' adıyla tanınan komedyenin ünlü kahkahası birçok videoya uyarlandı.

Juan Joya Borja, El Risitas sahne adıyla tanınan İspanyol bir komedyen ve oyuncuydu. Haziran 2007'de Jesús Quintero'nun Ratones coloraos programı ile yaptığı bir televizyon röportajına dayanan kahkahaları sayesinde 2015 yılında yaygın bir popülerlik kazanmıştı. İspanya’da 'El Risitas' adıyla tanınan komedyenin ünlü kahkahası birçok videoya uyarlandı.

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