Haber merkezinin prensesiydi, yıllar sonra gerçekten kraliçe oldu

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RESMİ ZİYARET BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Bir başka açıdan bakarsak, Avrupa'nın birçok ülkesinde varlıklarını sürdüren kraliyet ailelerinin üyelerinin yaptığı evlilikler başka bir boyuta geçti. Eskiden olduğu gibi sadece kendilerine benzer, soylu ailelerden gelen kişilerle yapılmıyor bu evlilikler. Kimi zaman orta sınıf ailelere mensup kişiler kraliyet ailelerine gelin ya da damat oluyor. Durum böyle olunca da bu aileler daha farklı bir şekilde ve çok ilgi çekiyor. Biraz da bu sebeple, iki ülkenin kral ve kraliçeleri arasında gerçekleşen ve üç gün süren bir resmi ziyaret dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti.

HEPSİ 'DIŞARIDAN' GELDİ

Dünyanın en genç kraliçelerinden biri olan İspanya Kraliçesi Letizia, eşi Kral Felipe ile birlikte İsveç'e resmi bir ziyarette bulundu. Onları İsveç kralı Carl 16. Gustaf ile eşi Silvia karşıladı. Ev sahipliği sırasında çifte, çocukları, Veliaht Prenses Victoria ve Prens Carl Philip de eşlik etti. Elbette onları da bu üç günlük ziyaret sırasında eşleri de yalnız bırakmadı. Bu ziyaretin en çok dikkat çeken yanı da buydu zaten. Çünkü İspanya Kralı Felipe'nin eşi Letizia eski bir muhabir ve haber spikeri, Prenses Victoria'nın eşi Daniel eski bir spor hocası, Carl Philip'in eşi Sofia da eski bir TV yıldızıydı. Durum böyle olunca bir yandan aile üyelerinin, özellikle dünyanın en şık kadınlarından biri olarak bilinen Letizia'nın neler giydiği, hangi aksesuarları taktığı mercek altına alındı. Elbette bu sırada hepsi sonradan kraliyet ailelerine giren bu kişilerin geçmişleri de bir kez daha gündeme geldi.

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Her ne kadar 2004 yılında, İspanya tahtının veliahtı Asturias Prensi Felipe ile evlenip "prenses" unvanı aldıktan sonra kısa sürede aileye uyum sağlayan tecrübeli bir kraliyet ailesi üyesi olsa da en çok merak uyandıran kişi, 49 yaşındaki iki çocuk annesi Kraliçe Letizia oldu. Gelin yıllar önce bir muhabir ardından da haber spikeri olan, bugün ise dünyanın stil ikonlarından biri haline gelen Letizia'nın İsveç gezisindeki gardrobunu incelerken bir yandan da onun kraliçeliğe uzanan öyküsünü hatırlayalım.

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ESKİ BİR MUHABİR VE HABER SPİKERİ

Yıllar önce kamera karşısında haber sunarken ileride böyle bir hayatı olacağını hayal bile edemezdi... Ama o şimdi Avrupa'nın en genç kraliçesi. İşte orta sınıf bir aileden gelen eski spiker Letizia Ortiz'in masalları kıskandıran öyküsü. 1972 doğumlu Ortiz Rocasolano, böylece Avrupa'nın en genç kraliçesi olma unvanını da elinde tutuyor. Hem de asil bir aileden gelmediği halde.

KRALDAN ÇOK O DİKKAT ÇEKTİ

İspanya Kralı Juan Carlos'un tahtı oğlu Prens Felipe'ye bırakma kararı tüm dünyada büyük ilgi uyandırdı. Ama bu ilginin sebebi Kral'ın kendini "tahttan emekli" etmesinden çok yerine geçen oğlunun karısı Letizia Ortiz Rocasolano idi. İspanya'nın Oviedo kentinde dünyaya gelen Letizia Ortiz, tıpkı anne ve babası gibi gazetecilik eğitimi aldı.

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ÖNCE TEPKİ GÖRDÜ

Önce muhabirlik sonra da spikerlik yapmaya başladı. 2003 yılında ise hayatının akışı değişti. Avrupa'daki birçok soylu ailenin "ideal damat adayı" Asturias Prensi Felipe ile tanıştı. Aralarında büyük bir aşk doğdu. Avrupa'da bütün genç kızların gözdesi olan İspanya Veliaht Prensi Felipe'nin Letizia Ortiz'e aşık olması büyük hayal kırıklığı yarattı.

EVLENİP BOŞANMIŞ OLMASI TARTIŞMA YARATTI

Çünkü Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Üstelik de daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Yani bir kraliyet ailesi için hiç de uygun bir gelin adayı değildi. Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi. Hem halk hem de kraliyet ailesi sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda zarafetiyle de dikkat çeken gelinlerini çok sevdi.Felipe'nin babası bir süre sonra tahtı oğluna bıraktı ve böylece eski haber spikeri Letizia, Kraliçe unvanını aldı.

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ESTETİK MÜDAHALELERİ GÜNDEMDE

Kraliçe Letizia, en çok giyimi kuşamı ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekiyor. İki çocuk annesi olmasına rağmen incecik, hatta kimi zaman aşırı zayıf görüntüsü dikkat çekiyor Letizia'nın. Onunla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de yüzünün yıllar geçtikçe yaşlanmak yerine daha genç görünmesi. Bu konuda da çok sayıda iddia var. Birçok kişiye göre Letizia'nın çok iyi bir estetik doktoru var ve doğal görünümlü uygulamalarla yüzünün gençliğini korumasına yardımcı oluyor.

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YÜZÜNDE ESTETİK DOKUNUŞLAR

Bunun yanı sıra onunla ilgili en çok ortaya atılan iddialardan biri de burnuna estetik yaptırdığı. Burnunun geçmiş yıllardaki görüntüsüyle şimdiki görüntüsü arasında bariz farklar var. Ama birçok ünlünün sonradan düzeltilen burnu gibi yapay bir görünüm de sergilemiyor. İşte tüm bunlar yüzünden Letizia'nın estetik cerrahı kraliyet dedikodularını sevenlerin en büyük merak konusu.

'KATE MIDDLETON'IN ERKEK VERSİYONU

Gelelim İspanya ile İsveç kraliyet ailelerini buluşturan bu gezinin dikkat çeken diğer üyelerine. Genellikle kraliyet ailelerinin gelinleri konuşulur tüm dünyada. Ama İsveç kraliyet ailesinde bu konuda bir istisna var. Babasından sonra tahta geçecek olan 44 yaşındaki Prenses Victoria'nın eşi Prens Daniel. Ya da eski adıyla Daniel Wrestling. Ailenin 48 yaşındaki iki çocuk babası damadı, Avrupa magazin basınında "erkek Kate Middleton" olarak anılıyor. Bunun nedeni ise çok farklı bir geçmişten gelmesine rağmen ailenin yaşamına ve kurallarına kısa sürede uyum sağlaması. Üstelik halkın sevgisini de üzerinde toplaması. Bugüne kadar eleştirilecek tek bir hareketi bulunmayan Prens Daniel, işte bu yüzden İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'ın erkek versiyonu olarak anılıyor.

ESKİ SPOR HOCASI

Bu arada Prens Daniel'ın, bir zamanlar Prenses Victoria'nın spor eğitmeni olduğunu hatırlatalım. İki genç arasında başlayan arkadaşlık önce flörte sonra da aşka dönüştü. Başlangıçta ailesi tereddüt etse de sonunda Victoria ile Daniel evlendi. Westling, bu evliliğin ardından Prens unvanının yanı sıra Västergötland Dükü unvanını da aldı. Çift, şimdi iki çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

O DA ESKİ TV YILDIZI

Gelelim İsveç kraliyet ailesinin gelini Prenses Sofia'ya. İsveç Kralı Carl Gustav ile Kraliçe Silvia'nın tek oğlu olan 42 yaşındaki Prens Carl Philip'in evliliği de olay oldu. Ama düğünün bu kadar ilgi çekmesinin nedeni Prens Carl Philip değil eş olarak seçtiği Sofia Hellqvist'ti. Hellqvist'in, Prens'le flört ettiği beş yıl içinde ülke gündeminin ilk sıralarından düşmemesinin nedeni ise geçmişteki mesleğiydi.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Bir dönem ülkesinin ünlü erkek dergisine verdiği pozlar nedeniyle "yılanlı manken" olarak anılan Sofia Hellqvist, daha sonra katıldığı TV yarışmalarıyla adını daha geniş kitlelere duyurdu. Her ne kadar önceleri kraliyet ailesi karşı çıksa da Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, gösterişli bir törenle evlendi. Şimdi çiftin üç çocuğu ve mutlu bir hayatı var. böylece Her ne kadar önceleri kraliyet ailesi karşı çıksa da Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, gösterişli bir törenle evlendi. Şimdi çiftin üç çocuğu ve mutlu bir hayatı var.