İsminin üstü çizilecek! Menajeri bile ondan kaçtı: Creed III filminin oyuncusu Jonathan Majors yapayalnız kaldı

Büyük Marvel projeleri Ant-Man and the Wasp: Quantumania ve Loki dizisi gibi yapımlarda rol alan, Lovecraft Country adlı başarılı dizide başrol üstlenerek yıldızını parlatan ve The Last Black Man in San Francisco ‘yla Da 5 Bloods gibi dikkat çekici bağımsız sinema yapımlarında başarılı oyunculuklar sergileyen genç bir yıldız…

Holywood'un gelecek vaat eden yıldızlarından Jonathan Majors'ın başı saldırı suçlaması yüzünden büyük dertte

Adını özellikle gişede büyük başarı kazanan ve aslında Sylvester Stallone ile efsaneye dönüşen boks filmleri serisi Rocky’nin devam projesi olan Creed’le duyuran Jonathan Majors’ın başı büyük dertte! Din görevlisi bir annenin oğlu olan ve Yale Üniversitesi'nden master derecesi alacak kadar iyi bir eğitimden geçen Jonathan Majors, başrolünde yer aldığı filmin başarısının kutlandığı günlerde büyük bir saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Mart ayının son günlerinde 30 yaşında olduğu açıklanan bir kadına taciz ve saldırı suçlamasıyla tutuklanan Majors, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı ama suçlamalardan yargılanmak için 8 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak. Polis raporlarına göre ünlü yıldız kendi evinden, adı açıklanmayan bu kadın tarafından 911’in aranması ve eve polislerle birlikte sağlık görevlilerinin de akın etmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Creed III filmiyle büyük sükse yapan oyuncu ABD ordusunun tanıtım kampayalarının reklamlarında da rol alıyordu: Ordu saldırı suçlamasının ardından bu reklamları yayından çekti

Vücudunda irili ufaklı birçok yara olan ve özellikle boyun bölgesinden darbe alan kadının Jonathan Majors tarafından boğulmaya çalışılmış olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Marvel’la sözleşme imzalayan ve önümüzdeki yıllarda gösterime girmesi beklenen “Avengers: The Kang Dynasty” ve “Avengers: Secret Wars” filmlerinde oynamak için hazırlık yapan Majors, bu suçlamaların ardından oyunculuk kariyerini çöpe atmış olabilir.

Hollywood’da son yıllarda kadın oyuncuların öncülüğünde ortaya çıkan ve sektördeki taciz, tecavüz, kayırmacılık ve genel anlamda oyunculara yaşatılan korkunç olayların açığa çıkmasıyla sonlanan #MeToo akımı hâlâ güncelliğini koruyor. Ancak bu akılalmaz ifşalarla birlikte sanat ve gösteri dünyası bir zamanlar çok üzerinde durulmayan Marjors’unki gibi taciz ve saldırı durumlarında artık hemen hamle yapıyor ve adı bu tür olaylara karışan oyuncular bir anda piyasadan siliniyor ve kariyerleri de o noktadan itibaren sona eriyor.

Genç yıldız bu yılki Oscar töreninde de ödül sunanlardan biri olmayı başarmıştı

Jonathan Majors’ın avukatları oyuncunun masum olduğunu savunuyor ve mahkemeye sunacakları yeni delillerle bunu kanıtlayacaklarını iddia ediyorlar. Ünlü oyuncu da ifadelerinde sürekli olarak masum olduğunu söylemiş, tanıdığı bir kadın tarafından intikam amaçlı olarak oyuna getirildiğini ve adının karalandığını iddia etmişti.

Hollywood’un en büyük projelerine imza atan ve Jonathan Majors’la iki film projesine birden hazırlanan Marvel’dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ve projelerde değişiklik yapılıp yapılmayacağı belli değil. Ancak Jonathan Majors’ın, tüm dünyada ve özellikle de Hollywood’da giderek baskın hale gelen “cancel” yani iptal kültüründen nasibini alması kesin gibi görünüyor.

Oldukça iyi eğimli bu ismin bir kadına saldırıda bulunmuş olması Hollywood'da şok etkisi yarattı

Haber sitelerine düşen son bilgiye göre Jonathan Majors’ın yıllardır menajerlik hizmetlerini aldığı Entertainment 360 şirketi ve basın ilişkilerini yürüten Lede Company, aktörle yollarını hiç tereddüt etmeden ayırmışlar. Üstelik daha Majors’un davası başlamadı ve konu henüz açıklığa kavuşmadı. Ancak dava sonucunda nasıl bir karar çıkarsa çıksın yıldız oyuncunun artık tek başına kaldığı ve kendisini temsil edecek bir menajer bulmakta zorlanacağı aşikar görünüyor…