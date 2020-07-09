İsmail YK doğum gününü yeni şarkısıyla kutladı

Şarkının klibinin bir bölümü İstanbul'da bir bölümü ise Almanya'da çekildi. Klipte İsmail YK'ya dansçılar da eşlik etti. Geçtiğimiz günler de yeni yaşına basan İsmail YK doğum gününü de "Ayvayı Yemiş" isimli yeni şarkısıyla kutladı.

Yeni şarkısıyla birlikte yeni yaşını da kutlayan İsmail YK, "Yine çok beğenileceğine inandığım bir çalışmaya imza attık.Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Buradan doğum günümü kutlayan hayranlarıma da seslenmek istiyorum bu şarkım benden onlara hediye olsun" dedi.