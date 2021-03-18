İsmail Hazar kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan İsmail Hazar yoğun bakımda
Koronavirüse yakalanan İsmail Hazar yoğun bakıma kaldırıldı. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Nefes almakta güçlük çeken Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı da belirtildi. Haberler ardından İsmail Hazar ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, İsmail Hazar kimdir, kaç yaşında?
Türkücü İsmail Hazar, 1960 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lise eğitimini Gaziantep Şehit Şahin Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'ne başlayan İsmail Hazar, birer sene arayla "Size Selam Getirmişem", "Seveceksen Gel", "Gül" ve "Düğün Bayramı" albümlerini çıkarttı. Bu albümleri sayesinde "Yılın En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı" ödülüne layık görüldü.
İsmail Hazar'ın 15 albümü ile "Umutsuzlar", "Hasretim" ve "Meyrik" isimlerinde rol aldığı üç tane sinema filmi bulunuyor.
İsmail Hazar, "Arama Beni", "Hazar", "Zay Oldu", "Bal Köpüğüm", "Doğmuş Gibiyim", "Az Bana", "Sen Benden Gittin Gideli", "Hazanım", "Senden Uzakta", "Unutabilmirem", "İntihar", "Zevzek", "Helin" ve "Sessiz Gemi" gibi birçok önemli şarkıyı seslendirdi.