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Magazin
Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran tatilden döndü

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran tatilden döndü

Oyuncu sevgililer İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran tatil dönüşü Cihangir’de görüntülendi.

2016’da evlendiği Duygu Kumarki’den geçen yıl boşanan ve günler sonra “Çocuk” dizisinin setinde tanıştığı Merve Çağıran’la ilişki yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu, sevgilisiyle ilk kez önceki gün magazin habercileri tarafından görüntülendi. Tatilden dönen çift, ellerinde valizlerle Cihangir’de objektife yansıdı.

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran tatilden döndü


KEYİFLER YERİNDE

Araçlarını park ettikten sonra evlerine doğru yönelen sevgililer, neşeli halleriyle dikkat çekti. Merve Çağıran, ilişkileri ilk ortaya çıktığında kendisi için yapılan “yuva yıkan kadın” yorumlarına “Birlikteliğimiz iyi, süper gidiyor. Hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok” diye yanıt vermişti. 

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran tatilden döndü

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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