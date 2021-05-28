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Haber Giriş: 28.05.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın ayrılığında ihanet iddiası!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın ayrılığında ihanet iddiası!

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran’ın ayrılık sebebinin ihanet olduğu iddia edildi.

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, 1.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Çağıran’ın Hacıoğlu’nu başka bir kadınla yakaladığı ve bu yüzden onu terk ettiği öne sürüldü.

Aşk bitti... İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı
Aşk bitti... İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı!

İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kumarki de 4 yıllık evliliklerinin Merve Çağıran yüzünden bittiğini öne sürmüş, ikili ise iddiayı yalanlamıştı. 

İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıranın ayrılığında ihanet iddiası

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir’de görüntülenmiş, mutluluk pozları vermişti.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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