Bu bÃ¼yÃ¼k utancÄ±n bedeli Ã¶de Ã¶de bitmez... BahtÄ± kara kardeÅŸlere ilk acÄ± ceza geldi

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ± suÃ§lar sadece onu iÅŸleyenin omuzlarÄ±na aÄŸÄ±r bir yÃ¼k eklemekle kalmaz bu acÄ± yÃ¼kÃ¼ ailesi de paylaÅŸÄ±r. DoÄŸrudan suÃ§a karÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ olsa bile,Â

TÄ±pkÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesinde dÃ¼nyaya gelmelerine raÄŸmen hayatlarÄ±nÄ±n birÃ§ok dÃ¶neminde yÃ¼zleri gÃ¼lmeyen iki prenses kardeÅŸ gibi.

Yani Beatrice ve Eugenie gibi.

ArtÄ±k dÃ¼nyanÄ±n en korkunÃ§ taciz suÃ§lusu Jeffrey Epstein ile baÄŸlarÄ± inkar edilemez ÅŸekilde netleÅŸen, bu yÃ¼zden "prens" unvanÄ±nÄ± da eski karÄ±sÄ± Sarah Ferguson ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ailesine ait konutu da kaybeden Andrew Mountbatten Windsor'Ä±n tÃ¼m ailesi bu suÃ§un bedelini Ã¶dÃ¼yor.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re daha da Ã¶demeye devam edecek.

Elbette maddi kayÄ±plarÄ±n, yerle bir olan itibarÄ±n yanÄ±nda lafÄ± bile olmaz.

Ama yine de Andrew gibi bunca varlÄ±k iÃ§inde dÃ¼nyaya gelip hayatÄ±nÄ± ayrÄ±calÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yaÅŸayan biri iÃ§in bu kadarÄ± bile Ã§ok zor bir durum.

Â Andrew'nun baÅŸÄ±na gelenler elbette boÅŸanmasÄ±na raÄŸmen hala onunla yaÅŸayan hatta daha yakÄ±n bir geÃ§miÅŸe kadar York DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± da elinde tutan Sarah Ferguson'Ä±n hayatÄ±nÄ± da tepetaklak etti.

OnlarÄ±n bu durumundan iki kÄ±zlarÄ± Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie de etkilendi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa iki kÄ±z kardeÅŸin kuzenleri William tarafÄ±ndan korunduÄŸu unvanlarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ama bu durum Beatrice ile Eugenie'nin hayatlarÄ±nÄ± hiÃ§bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi sÃ¼rdÃ¼recekleri anlamÄ±na gelmiyor.

Gelen son haberlere gÃ¶re iki kardeÅŸin, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin boy gÃ¶sterdiÄŸi en Ã¶nemli etkinliklerden biri olan Ascot At YarÄ±ÅŸlarÄ±'na katÄ±lmasÄ± yasaklandÄ±.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±, Buckingham SarayÄ± tarafÄ±ndan etkinliÄŸin kapÄ±larÄ± Beatrice ile Eugenie'nin yÃ¼zÃ¼ne kapandÄ±.

Takip edenlerin bildiÄŸi gibi Prenses Beatrice de Prenses Eugenie de bu etkinliÄŸin mÃ¼davimleri arasÄ±nda. BÃ¼tÃ¼n kraliyet ailesi gibi.

Eugenie kocasÄ± Jack Brooksbank ile Beatrice ve kocasÄ± Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte her yÄ±l Ascot'u takip ediyordu.

DoÄŸrusu iki kardeÅŸ de alanda renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiliyordu. Ama artÄ±k onlara bu Ã¶nemli etkinliÄŸin kapÄ±larÄ± kapandÄ±.

Bu durumun bir nedeni da var. O da Beatrice ile Eugenie'nin isimlerinin de Epstein dosyasÄ±nda geÃ§mesi.

Bir iddiaya gÃ¶re anneleri Sarah Ferguson, yÄ±llar Ã¶nce Esptein'den iki kÄ±zÄ± iÃ§in Ã¶zel jet tahsis etmesini istemiÅŸti.

DiÄŸer yandan iki kardeÅŸe yÃ¶nelik bu yasaÄŸÄ±n sadece bu kadarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacaÄŸÄ± da belirtiliyor.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Beatrice ile Eugenie, usul usul bÃ¼tÃ¼n kamusal etkinliklerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie'nin Ä°ngiliz kraliyet ailesini temsil ettiÄŸi gÃ¼nler geride kalacak.

Talihsiz prensesler Beatrice ile Eugenie'ye yÃ¶nelik bu kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n Buckingham'da yapÄ±lan uzun toplantÄ±lar sonucunda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ä°ddialara gÃ¶re her ne kadar babasÄ± da kendisi de iki kardeÅŸe yÃ¶nelik bir yaptÄ±rÄ±m uygulamamÄ±ÅŸ olsa da Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William, Beatrice ve Eugenie ile aralarÄ±na mesafe koydu.

Hatta bir baÅŸka iddiaya gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kamuya aÃ§Ä±k etkinliklerine katÄ±lan Ã¶nde gelen Ã¼yelerine de Beatrice ve Eugenie ile aynÄ± fotoÄŸraf karesine girmemeleri konusunda uyarÄ± bile yapÄ±ldÄ±.