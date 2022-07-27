İskelede romantizm! Ünlü çift tatile çıktı...

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İskelede romantizm

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, Çeşme tatilinde görüntülendi.

Çift önceki gün Aya Yorgi Koyu’ndaki Yuzu Beach’teydi. İskelede denize girmeye hazırlanırken objektife yansıyan çift, öncesinde birbirini öpücüğe boğdu. Barış Yurtçu iskeleden suya atlarken, Deniz Baysal merdivenlerden inmeyi tercih etti. (Deniz BOY)

Deniz Baysal, suya atlayacağı sırada eşini ayağıyla itti.

Çeşme’de kavuştular

Oyuncu Furkan Kalabalık, Londra’da yaşayan annesi Mine Çakmak’la Çeşme’deki yazlıklarında buluştu. 22 yaşındaki oyuncu, İstanbul’daki dizi seti nedeniyle uzun süredir göremediği annesiyle şimdilerde Çeşme’de hasret gideriyor.

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Yakın zamanda hem anneannesini hem de dedesini kaybeden Furkan Kalabalık, annesine moral vermek için önceki gün onu plaja götürdü. Denizde şakalaşan anne-oğul eğlenceli dakikalar yaşadı. (Deniz BOY)

Furkan Kalabalık ve annesi Mine Çakmak’ın keyifli dakikaları objektife böyle yansıdı.

Yorgunluk attı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt önceki gün Bodrum Gölköy’deki Kaktüs Otel’de sezonun yorgunluğunu attı. Ünlü voleybolcuyu gören çocuklar “Ebrar Karakurt” diyerek bağırdı. Karakurt bu duruma gülümsedi. (Kamil SÜMER)

Seyşeller’den sonra Napoli

Ebru Şahin ve Cedi Osman, geçtiğimiz haftalarda nikâh masasına oturmuştu. Yeni evli çift balayı adresi olarak Doğu Afrika’daki Seyşeller adasını seçti. Şahin, siyah kombini ile çektirdiği fotoğrafları “Çingenem çingenem” notuyla sosyal medyada paylaştı. Çift şimdilerde balayına İtalya’nın Napoli şehrinde devam ediyor.

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