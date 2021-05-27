İşinsanı Sebahattin Girgin: Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık beni dolandırdı

İşinsanı Sebahattin Girgin, Kibariye’nin Yalıkavak’taki evini 2019 yılında 4.5 milyon lira ödeyerek satın aldığını ve içine yerleştiğini, ancak bankadan hacizli olduğu için tapuyu 2 yıldır alamadığını iddia etti.

Girgin ayrıca Kibariye ile eşinin evi iki farklı kişiye kiraladığını, yakın zamanda da başka bir alıcıya sattıklarını ileri sürdü.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Dolandırıldığını iddia eden Sebahattin Girgin şöyle konuştu: “Ben bu evi 2 sene önce 4.5 milyon TL’ye Kibariye Hanım’dan satın aldım. Ataşehir’deki evlerinde görüştük. 2 milyon 300 bin TL banka borcu vardı, onu kapatmak ve çifte 2 milyon 200 bin TL ödemek üzere anlaştık. ‘Benim okumam yazmam yok’ dedi.

Noter sözleşmeyi kendi el yazısıyla yazdı, Kibariye Hanım da imza attı. Bu işlemler sonrası ödeme yaptım, dekontlarım mevcut. Noterin imzası, satış vekâletiyle beraber elimde. Ali Bey’in ‘Hiçbir alacağım kalmamıştır’ diye imzaladığı belge de elimde. Ancak bu evi iki farklı kişiye kiralamışlar. Adamlar gelip evime 120 bin liralık zarar verdiler, beni şikâyet ettiler. Bana ‘can kardeşim’ diye hitap eden Kibariye, benim için ‘Hiçbir şekilde tanımıyorum, evimi gasp etmiş bir emlakçıdır’ diye ifade verdi.

Daha sonra da evi Ahmet Serin diye birine sattılar. Ali Bey ve Ahmet Bey beni ölümle tehdit etti, şikâyetçi oldum.”

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