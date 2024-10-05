İşini kaybeden ünlü oyuncu TV kanalına sitem etti: Bizi daha çok ararsınız... Hüsranım büyük!

Haberin Devamı

Çalışmaları karşılığında çok para kazanırlar... Güzel evlerde oturup lüks otomobillerle seyahat ederler. Kısaca özetlemek gerekirse "bir elleri yağda bir elleri balda" yaşayıp giderler.

Peki gerçekten öyle mi acaba?

Elbette ünlü yıldızlar, normal insanlarla kıyaslandığında ayrıcalıklı hayatlara sahip. Ama o hayatı sürdürebilmek için de daha fazla para harcamak zorundalar.

Bu yüzden hepsi rol aldıkları filmlerin izlenmesini, dizilerin sezonlar boyu ekranda kalmasını ister.

Dışarıdan bu kadar kusursuz görünen hayatlarda da her zaman her şey yolunda gitmiyor. Bazen filmler ve diziler beklentileri karşılamıyor.

İşte böyle durumlarda ünlü oyuncular da hayal kırıklığı yaşıyor. Bazen de bunu hiç çekinmeden dile getiriyorlar.

Tıpkı deneyimli oyuncu Tom Selleck gibi..

Haberin Devamı

Bir dönem ülkemizde de gösterilen Magnum dizisiyle gençlik yıllarında şöhreti bulan Selleck 79 yaşına gelmesine rağmen hala mesleğini sürdürüyor.

Yıllar önce bir çiftlik satın alan Selleck, orada hayal ettiği yaşamı sürdürmek için çalışmak zorunda olduğunu söylemişti. Emeklilik hayallerini bir süre daha rafa kaldırmıştı.

Ünlü oyuncu bir süredir de Blue Bloods adlı dizide kamera karşısına geçiyordu. Aslına bakılırsa dizi de gayet iyi izleniyordu ve görünüşe göre bir süre daha devam edecekti.

Fakat dizinin yayınlandığı CBS kanalı son anda bu kararını değiştirdi ve dizinin final yapmasına karar verdi. Blue Bloods adlı dizi bu yıl bitmeden ekrana veda etmiş olacak.

Dizinin ana karakterlerinden birini canlandıran Tom Selleck, TV kanalının verdiği bu kararın kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Insider'a bir röportaj veren Tom Selleck, bu karar yüzünden hüsrana uğradığını söyledi.

Haberin Devamı

İZLENME ORANLARININ YÜKSEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Deneyimli oyuncu "Aslında bu dizi için bir sondan söz etmek istemedim. Ama dizi hala gerçekten çok başarılı" dedi.

Selleck, dizinin 2023- 2024 sezonunu gayet formda geçirdiğini 100 yapım arasında dokuzuncu sırada bulunduğunu hatırlattı.

Hatta bu sıralamadaki üç tane spor programı sayılmazsa Blue Bloods'un altındı sırada her aldığını söyledi.

Sonra da ardından şunları ekledi: " Benim hayal kırıklığım dizinin hafife alınmasına. Çünkü en başından beri gayet iyi performans gösterdi."

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu yine de arazisine girenlere "Çimlerimden defol" diye bağıran huysuz bir ihtiyara dönüşmeyeceğini ve kimseye kin tutmayacağını da sözlerine ekledi.

Sonra da rol aldığı dizinin final yapması yüzünden neler hissettiğini şu sözlerle anlattı: "Dizinin son bölümünün çekilmesinden sonraki hafta sonu kendi kendime 'Bu gece erken yatmalıyım, pazartesi çekim için diyaloglarımı çalışmam gerek' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama artık pazartesi diye bir şey olmayacak... Buna alışmak biraz zaman alacak."

Selleck, kanal yöneticilerine yönelik olarak da Blue Bloods'ın en kötü zaman diliminde bile iyi izlenebilecek bir yapım olduğunu ileri sürüp bu karar inanmanın güç olduğunu sözlerine ekledi.

BİRAZ DAHA ÇALIŞMAK İSTİYORDU

Selleck, emeklilik günleri için yıllar önce satın aldığı çiftliğine yerleşeceğini söylemişti. Orada doğayla baş başa bir hayat kurmak isteyen oyuncunun yine de bazı kaygıları vardı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, çeşitli sebze ve meyveler yetiştirdiği çiftliğinin giderleri olduğunu ve eğer para gelmezse orayı satmak zorunda kalmaktan endişe ettiğini söylemişti.

Daha önce de CBS Sunday Morning programına konuşan Tom Selleck, neredeyse yarım asırdır sürdürdüğü başarılı kariyerinden söz etti.

Sonra da çiftliğine gönderme yaparak "Umarım burayı elimde tutacak kadar çalışmayı sürdürebilirim" diye konuştu.

Sunucu Tracy Smith'in, bu sözlerine şaşırıp "Gerçekten bu bir sorun mu? Yani eğer çalışmayı bırakırsan..." sözlerine üzerine de şunları söyledi Selleck: " Bu her zaman bir sorundur. Eğer çalışmayı bırakırsam evet. Emekli olarak hayata hazırım belki ama 63 dönümlük bir çiftlikte değil."

Haberin Devamı

1988 YILINDA SATIN ALDI

Aslına bakılırsa Tom Selleck, çok uzun zamandır bu çiftliğin sahibi. 1988 yılında Magnum adlı dizi final yaptıktan sonra satın almıştı.

Önümüzdeki yılın ocak ayında 80 yaşına girecek olan Selleck, bu çiftliği elinde tutabilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Selleck'in bu konudaki sözleri şöyle: "Bir oyuncu olarak bir işi bitirdiğiniz zaman bunun son işiniz olabileceği hissini asla kaybetmezsiniz. Ben de böyleyim" diye konuştu.

Çalışmamanın hiçbir özrü olmayacağını belirten Selleck, "Sadece işe gidersiniz ve çalışırsınız. İş denilen şeye büyük bir saygım var ve bunu yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Durum böyleyken Tom Selleck'in bir umudu vardı. O da Blue Blood adlı dizinin yayınlandığı kanalın final yapma kararını geri çekmesiydi. Ama öyle olmadı.

Bir başka deyişle dizinin biraz daha uzaması. Bu konuda da "Bütün oyuncular sürdürmek istiyor" dedi. Dizinin izlenme oranlarının da iyi olduğunu belirtti Selleck.

Tom Selleck her anlamda istikrarlı bir hayat sürdürdü. 1983 yılında Londra'da sahnelenen Cats müzikalinde rol alan Jillie Mack ile tanıştı. 1987 yılında evlendi ve çiftin evliliği hala sürüyor. Evlenmelerinden bir yıl sonra da kızları Hannah dünyaya geldi. Bu arada yeri gelmişken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptığı ilk evliliğinden şu anda 58 yaşında olan Kevin adında bir oğlu bulunduğunu da hatırlatalım.





Selleck, toprakla bütünleşmeyi sevdiğini ve eğer çalışmayı sürdüremezse çiftliğini satmak zorunda kalabileceğini daha önce birkaç kez söylemişti.