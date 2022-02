Işın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti

Haberin Devamı

Urla aşkı çabuk bitti!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 3 yıl önce kızı Mia, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kardeşi Akın Büyükkaraca ile İstanbul’daki evini kapatıp İzmir’in Urla ilçesine yerleşti. Her fırsatta taşındığı yeni evini çok sevdiğini söyleyen Karaca, “Ömür boyu buradayım” dedi. Ünlü şarkıcının, Urla aşkı sona erdi. Karaca, mart ayında Urla’daki evini kapatıp Bodrum’a yerleşmeye karar verdi. 19’uncu kez taşınacak olan Işın Karaca, sanatçı arkadaşları arasında çok ev değiştirmesiyle de biliniyor. (Behlül AYDIN)

Karadağ’dan ev bakıyor

Geçtiğimiz günlerde Montenegro’dan paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme gelen Ece Seçkin’in seyahat sebebi ortaya çıktı. Eşi Çağrı Terlemez ile Karadağ’a giderek tatil yapan şarkıcının aynı zamanda ülkeye hayran olduğu ve oradan ev satın almak istediği öğrenildi. Karadağ’ın sahil kasabası Kotor’da beğendiği evleri inceleyen Seçkin, bu bölgeden bir mülk satın alabilmek için harıl harıl çalışmak istediğini belirtti.

Ünlü isimler izledi

Murat Dalkılıç önceki akşam Jolly Joker Private’da hayranlarının karşısına çıktı. Dalkılıç, hem şarkılarıyla coşturdu hem de neşeli tavrıyla dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, Rojda Demirer, Burak Kut ile Cansen Kut vardı. (Deniz BOY)

Bir şarkıyla borçları kapattık

Eda-Metin Özülkü önceki akşam Four Seasons Aqua’da 90’lardan bugüne sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi. Metin Özülkü, eşi Eda Özülkü ile 39 yıldır beraber olduklarını söyledi: “Nedense bu acıklı şarkılar evlendikten sonra ortaya çıktı. Oysa aramızda şiddetli geçimsizlik var. İlk evlendiğimiz yıllarda çok borcumuz vardı. ‘Hey Corç Versene Borç’ şarkısını yaptım ve o şarkıdan kazandıklarımızla tüm borçlarımızı ödedik.”

Belgesel konuğu

Hayvansever yönüyle bilinen Umut Kurt’un “Arkadaş Canlısı” adlı belgesel programı dijital platformda yayınlanıyor.

İlk üç bölümü ekrana gelen belgeselde Umut Kurt hayvansever ünlü dostlarıyla bir araya geldi, onların evcil hayvanlarıyla neler yaşadıklarını, hikayelerini dinledi.

Programın bu hafta yayınlanacak 4’üncü bölümüne Zeynep Bastık konuk olacak. Köpeği Tombi ve kedisi Demli ile ekrana gelen şarkıcı, onlarla yaşamayı nasıl öğrendiğini ve nasıl sahiplendiğini anlatacak.

Küt ve Duman turneye çıkıyor

Ece Dağıstan Say ile Fazıl Say, çıktıkları konser turnesinde kedilerini de yanlarından ayırmadı. Havalimanında kedileri Küt ve Duman ile poz veren çift, kareyi sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı. Kedi taşıma çantasındaki Küt ve Duman ile çektirdiği fotoğrafı Fazıl Say, “İzmir uçağı. Küt ve Duman ilk turnede” notuyla yayınladı.

