Işın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı! Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...#Fenerbahçe
Komisyon kesintisi mahkemeden döndü'Komisyon' kesintisi mahkemeden döndü#Araç Muayene İstasyonu
Ukrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmıUkrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmı!#Rusya
Et, yumurta ve tavuk gözleniyorEt, yumurta ve tavuk gözleniyor#Et
Kripto paralarda kritik hafta Gözler ABD’de olacak...Kripto paralarda kritik hafta! Gözler ABD’de olacak...#Kripto Para Piyasaları
Ünlü işinsanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü işinsanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Galatasaray kiralık göndermişti Sahada ölümden döndü...Galatasaray kiralık göndermişti! Sahada ölümden döndü...#Valentine Ozornwafor
Son şans sonu oldu'Son şans' sonu oldu#Kadın Cinayeti
‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar#Mehmet Öz
Cumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konuCumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İngilizce mingilizceİngilizce mingilizce#Ekrem İmamoğlu
Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bittiIşın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti#Işın Karaca
Ünlü isimler genç kızlar için podyumdaÜnlü isimler genç kızlar için podyumda#Hazal Filiz Küçükköse
Begüm Kütükten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırımBegüm Kütük'ten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım!#Begüm Kütük
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Işın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti

#Işın Karaca#Ece Seçkin#Murat Dalkılıç
Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bitti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Urla aşkı çabuk bitti!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 3 yıl önce kızı Mia, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kardeşi Akın Büyükkaraca ile İstanbul’daki evini kapatıp İzmir’in Urla ilçesine yerleşti. Her fırsatta taşındığı yeni evini çok sevdiğini söyleyen Karaca, “Ömür boyu buradayım” dedi. Ünlü şarkıcının, Urla aşkı sona erdi. Karaca, mart ayında Urla’daki evini kapatıp Bodrum’a yerleşmeye karar verdi. 19’uncu kez taşınacak olan Işın Karaca, sanatçı arkadaşları arasında çok ev değiştirmesiyle de biliniyor. (Behlül AYDIN)

Karadağ’dan ev bakıyor

Geçtiğimiz günlerde Montenegro’dan paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme gelen Ece Seçkin’in seyahat sebebi ortaya çıktı. Eşi Çağrı Terlemez ile Karadağ’a giderek tatil yapan şarkıcının aynı zamanda ülkeye hayran olduğu ve oradan ev satın almak istediği öğrenildi. Karadağ’ın sahil kasabası Kotor’da beğendiği evleri inceleyen Seçkin, bu bölgeden bir mülk satın alabilmek için harıl harıl çalışmak istediğini belirtti.

Haberin Devamı

Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bitti

Ünlü isimler izledi

Murat Dalkılıç önceki akşam Jolly Joker Private’da hayranlarının karşısına çıktı. Dalkılıç, hem şarkılarıyla coşturdu hem de neşeli tavrıyla dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, Rojda Demirer, Burak Kut ile Cansen Kut vardı. (Deniz BOY)

Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bitti

Bir şarkıyla borçları kapattık

Eda-Metin Özülkü önceki akşam Four Seasons Aqua’da 90’lardan bugüne sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi. Metin Özülkü, eşi Eda Özülkü ile 39 yıldır beraber olduklarını söyledi: “Nedense bu acıklı şarkılar evlendikten sonra ortaya çıktı. Oysa aramızda şiddetli geçimsizlik var. İlk evlendiğimiz yıllarda çok borcumuz vardı. ‘Hey Corç Versene Borç’ şarkısını yaptım ve o şarkıdan kazandıklarımızla tüm borçlarımızı ödedik.”

Haberin Devamı

Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bitti

Belgesel konuğu

Hayvansever yönüyle bilinen Umut Kurt’un “Arkadaş Canlısı” adlı belgesel programı dijital platformda yayınlanıyor.

İlk üç bölümü ekrana gelen belgeselde Umut Kurt hayvansever ünlü dostlarıyla bir araya geldi, onların evcil hayvanlarıyla neler yaşadıklarını, hikayelerini dinledi.

Programın bu hafta yayınlanacak 4’üncü bölümüne Zeynep Bastık konuk olacak. Köpeği Tombi ve kedisi Demli ile ekrana gelen şarkıcı, onlarla yaşamayı nasıl öğrendiğini ve nasıl sahiplendiğini anlatacak.

Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bitti

Küt ve Duman turneye çıkıyor

Ece Dağıstan Say ile Fazıl Say, çıktıkları konser turnesinde kedilerini de yanlarından ayırmadı. Havalimanında kedileri Küt ve Duman ile poz veren çift, kareyi sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı. Kedi taşıma çantasındaki Küt ve Duman ile çektirdiği fotoğrafı Fazıl Say, “İzmir uçağı. Küt ve Duman ilk turnede” notuyla yayınladı.

Haberin Devamı

Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bitti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Işın Karaca#Ece Seçkin#Murat Dalkılıç

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

 #Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle