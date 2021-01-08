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Magazin
Haber Giriş: 08.01.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Işın Karaca'dan Merve Boluğur tepkisi! 'Bir sen eksiktin'

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Işın Karaca'dan Merve Boluğur tepkisi! 'Bir sen eksiktin'
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Oyunculuğun yanı sıra müziğe merak saran Merve Boluğur’un “Yeni şarkım yolda” sözlerine Işın Karaca’dan manidar yanıt: “Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!”

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyledi. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda' dedi. 

Boluğur'un bu açıklamasına ilk tepki şarkıcı Işın Karaca'dan geldi. Karaca, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaştı.

Işın Karacadan Merve Boluğur tepkisi Bir sen eksiktin

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Merve Boluğur: 'Aldattım da, aldatıldım da...'Son günlerde attığı her adım magazinin gündeminde. Eskiden bu kadar göz önünde olmanın ona kendisini bir alana kapatılmış gibi hissettirdiğini ama şimdilerde hayatı yorumlama şeklinin değiştiğini anlatıyor. Hakan Gence yeni bir YouTube kanalı açan Merve Boluğur’la konuştu, “Aldattım da, aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net!”
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