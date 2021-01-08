Işın Karaca'dan Merve Boluğur tepkisi! 'Bir sen eksiktin'

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyledi. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda' dedi.

Boluğur'un bu açıklamasına ilk tepki şarkıcı Işın Karaca'dan geldi. Karaca, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaştı.

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