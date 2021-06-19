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Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:22 | Son Güncelleme:

Işıl Sergen'den velayet açıklaması: Çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım

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Işıl Sergen'den velayet açıklaması: Çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım

Işıl Sergen’in eski eşi Burak Sergen’e oğulları Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, velayetin anneye verilmesine karar verdi.

KANAL D’nin “Sadakatsiz” dizisinde rol alan Burak Sergen’in eski eşi Işıl Sergen’in oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi.

Işıl Sergenden velayet açıklaması: Çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım

Çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım

Işıl Sergen dava sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Hiç kolay değildi. Sanki çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım. İki yıllık gözyaşı, mücadele, kaygı, uykusuzluk ve bunun gibi bir sürü duygumun yerinde bugün çiçekler açtı. Artık çocuğumu koruma altına alabildim. Bugün yeni bir başlangıç bizim için.”

Burak Sergenden velayet açıklaması
Burak Sergen'den velayet açıklaması

Işıl Sergenden velayet açıklaması: Çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım

46 gün yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Burak Sergen, 3 Haziran’da nişanlısı Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu.

 

 

 

 

 

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