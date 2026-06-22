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İş kadını olma hevesi pahalıya patladı... Kaynattığı reçelin dibi tuttu, milyonlar havaya uçtu

Güncelleme Tarihi:

#Meghan Markle#Prens Harry#İngiliz Kraliyet Ailesi
İş kadını olma hevesi pahalıya patladı... Kaynattığı reçelin dibi tuttu, milyonlar havaya uçtu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 10:20

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle, 2018 yılında Prens Harry ile evlenirken ne hayal etmişti en iyi kendisi bilir.

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Elbette günün birinde kocasının kral, kendisinin de kraliçe olamayacağını biliyordu. Ama yine de tutunduğu dalların birer birer kırılacağını düşünmedi büyük olasılıkla.

Kısacası Meghan'ın peri masalı çok da uzun sürmedi. Hatta son iddialara göre artık Sussex çifti ciddi bir mali kriz içinde.

İş kadını olma hevesi pahalıya patladı... Kaynattığı reçelin dibi tuttu, milyonlar havaya uçtu

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EPEYDİR MALİ AÇIDAN ZOR DURUMDALAR
Meghan ile Harry'nin, lüks hayatlarını sürdürmekte güçlük çektiği epeydir konuşuluyordu. Diğer yandan yeni gelen haberlere göre durum sanıldığından daha vahim.

Yaşadığı zorlukları dışa vurmamak için sosyal medyada ya da gittiği yerlerde gülümsemesini yüzünden eksik etmeyen Meghan'ın As Ever adlı markası büyük bir zararla karşı karşıya.

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Bilmeyenlere kısacası hatırlatmak gerekirse Markle'ın markası, büyük bir tantanayla piyasaya çıkarılan reçeller başta olmak üzere bazı yiyecek ve içecek ürünleri satıyordu. Başlarda Hollywood ünlülerinin de tanıtım kampanyasına katılmaları sonucu işler iyi gidiyordu. Ama sonradan durum değişti.

İddialara göre Meghan'ın markasının gıda ürünlerine beklendiği kadar talep yok.

Durum böyle olunca da söz konusu ürünler depolarda aylarca bekliyor. Son kullanma tarihleri geçtiği için de satılmaları mümkün olmuyor.

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ZARAR 5 MİLYON DOLARI BULABİLİR
Bu durumda da Meghan'ın uğradığı zararın 5 milyon dolara ulaşmış olabileceği konuşuluyor.

Aslına bakılırsa Meghan'ın markası başlarda piyasaya güçlü bir giriş yapmıştı. Ürünleri de bol bol satılıyordu. Meghan da sosyal medya üzerinden canla başla ürünlerinin tanıtımını yapıyor zaten.

Yine de son raporlara göre Markle'ın markasına ait ürünlerin satış grafiği giderek aşağıya dönmeye başladı.

Markle'ın markasına yakın bir kaynak "Sorun marka bilinirliği değil. Meghan ünlü biri, bu da insanların As Ever'ın ne olduğunu tam olarak bilmesini sağlıyor. Sektördeki asıl endişe, ilk başlarda ürünlerin bu kadar hızlı bir şekilde tükenmesinin ardından üretilen stok hacmini karşılayacak kadar müşteri talebinin olmaması" diye konuştu.

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Uzmanlara göre yeni bir ürün piyasaya çıktığında bunun ilgi görüş kapış kapış satılması önemli elbette. Ama asıl önemli olan ayrıntı, bu ilk dönemler geçtikten sonra da markanın aynı ilgiyi görmesi.

İşte Markle'ın As Ever markası bunu başaramadı.

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EN BÜYÜK DARBE GIDA ÜRÜNLERİNDEN
En büyük darbe de gıda ürünlerinden geldi.

Kaynaklara göre moda ve ev eşyalarının aksine gıda ürünlerini depoda öyle sınırsız bir zaman boyunca bekletmek zor. Depoda bekleyen ürünlerin son kullanma tarihlerine ulaşması büyük bir risk.

Eğer Meghan da reçelleri başta olmak üzere gıda ürünlerini bir an önce elinden çıkaramazsa hepsi çöpe gidecek.

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Bakalım, zaten aylardır mali anlamda zorluklar yaşadıkları söylenen Meghan Markle ile Prens Harry, bu zorlu durumu nasıl toparlayacaklar...

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#Meghan Markle#Prens Harry#İngiliz Kraliyet Ailesi

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