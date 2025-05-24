Rol arkadaşları da kendisi gibiymiş: 'Sekiz buçuk aylıkken dövüş sahnesinde oynadım'

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Tom Cruise'un Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinde tehlikeli sahnelerde bile genellikle dublör kullanmadığı, mesleği için hayatını riske attığı dilden dile dolaşıyor.

Elbette bütün bunlar 'şehir efsanesi' değil gerçeğin ta kendisi.

Bunu başarmak için de kendini hem fiziksel hem de zihinsel olarak formda tutması gerekiyor Cruise'un. Bunu da gayet güzel başarıyor.

Özel hayatına, özellikle de Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen tek biyolojik çocuğu Suri Cruise'a sırtını dönmesine, ona şefkat göstermemesine dair birçok eleştiri getirilebilir.

Ama işine saygısı ve ciddi yaklaşımı tartışılmaz.

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ROL ARKADAŞLARI DA KENDİSİ GİBİ

Görünüşe göre Cruise'un rol arkadaşları da işlerini ciddiye alma konusunda onunla yarışacak türden.

Çünkü Mission Impossible: The Final Reckoning (Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma) filminde onunla birlikte başrol paylaşan 43 yaşındaki Hayley Atwell, sekiz buçuk aylıkken dövüş sahnesinde kamera karşısına geçmiş!.

Atwell, bu ilginç açıklamayı Jimmy Fallon'ın sohbet programında yaptı. Program kapsamında Hayley Atwell'ın kamera karşısına geçtiği dövüş sahnesinden bir kesit gösterilecekti.

Onun öncesinde Fallon, oyuncuya, bu sahneyle ilgili söylemek istediği bir şey olup olmadığını sordu.

O SAHNE ÇEKİLİRKEN SEKİZ BUÇUK AYLIK HAMİLEYMİŞ

Atwell da bu soruya şöyle yanıt verdi: "Bu dövüş sahnesi sırasında birkaç tekrar yaptık, sahneye bazı ögeler ekledik. Ve aslında bu klipte sekiz buçuk aylık hamileydim."

Hayley Atwell, bu gerçeği de daha önce açıklamadığını bu programa özel olarak sakladığını sözlerine ekledi.

Oyuncu, hamile olduğu için bütün set ekibinin kendisine büyük bir özen gösterdiğini de belirtti.

Bu konuda şunları söyledi Atwell: "Herkes çok destekleyiciydi…'Sen oturabilirsin, biz dublör kullanacağız' diyorlardı" sözleriyle anlattı o dönemi.

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Söylediğine göre Hayley Atwell, hamile olmasına rağmen yine de dublör kullanmadı. Film ekibine "Hayır... Bunun için çok çalıştım… Bırakın yapayım" diye yanıt verdi.

EKİBE 2023 YILINDA KATILDI: Mission Impossible: The Final Reckoning, 1996 yılından bu yana beyaz perdeyi sallayan serinin sekizinci ve son filmi. Hayley Atwell da filmin kadrosuna 2023 yılında Ajan Grace karakterini canlandırarak katıldı.





BEBEĞİ SAĞLIKLA DÜNYAYA GELDİ: Hayley Atwell, sevgilisi Ned Wolfgang Kelly ile ilişkisinden olan ilk çocuğunu geçen yıl dünyaya getirdi. Atwell ile Kelly, 2023 yılının nisan ayında nişanlanmıştı.

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Tom Cruise, serinin tehlikeli sahnelerinde bile kendisi oynamaktan çekinmedi.