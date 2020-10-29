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Haber Giriş: 29.10.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Irmak Ünal koronavirüse yakalandı

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Usta sanatçı Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal (43), sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından virüse yakalandığını duyurdu.

Irmak Ünal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Son dört gündür koronavirüsü ile boğuşuyorum. ‘Boğuşuyorum’ diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum."

"Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım."

"Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim."

"Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor."

"Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim."

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