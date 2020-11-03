Irmak Ünal kimdir, annesi kim? İşte Irmak Ünal’ın bilinmeyenleri

Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı Irmak Ünal 15 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokul ve orta okul eğitimini Yükseliş Kolejinde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sardı. Radyo Bilkent’in kuruluşunda pay sahibi oldu. Ardından Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.



1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı. 2002 yılında diploma aldı.

2000 yılında Bela Theatre Union ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla tiyatro sahnesinde boy gösterdi.

2002 yılında gelen teklifi değerlendirip Türkiye'ye dönüş yaptı. Kampusistan isimli yapımda rol alarak tanındı. Haziran Gecesi isimli dizide oynadı. Ardından Nehir, Ahh İstanbul, Arka Sokaklar, El Gibi, Acı Hayat gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte Eyvah Çocuklar adlı çocuk programını sundu.

Emre Karabacak ile evli olan oyuncunun Kayla ve Vadi isimlerinde iki çocuğu vardır. Cihan Ünal'ın kızıdır.

IRMAK ÜNAL'IN ANNESİ HAKKINDA

Irmak Ünal’ın annesi Sabiş Kuzuoğlu, eski bir mankendir. 1971 yılında o dönemin popüler dergilerinden Hayat Dergisi’nin kapağında yer almıştı.Sabiş Kuzuoğlu, 1970 yılında meslektaşı Cihan Ünal ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden 1977 yılında dünyaya gelen Irmak ismini verdikleri bir kızı oldu. Sabiş Kuzuoğlu-Cihan Ünal evliliği 1978’de bitti.