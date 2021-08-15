Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında?

Irmak Arıcı, biyografisi ile öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' isimli parça ile dikkatleri üzerine çeken Irmak Arıcı, 2019 yılından bu yana müzik piyasalarında yer alıyor.



Irmak Arıcı, 31 Temmuz 1998 tarihinde Çankırı'da dünyaya geldi.



"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanındı. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşti.

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