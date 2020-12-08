Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında?
Son zamanların en genç yeteneklerinden Irmak Arıcı, Youtube'da bestesi ve sözleri kendisine ait olan 'gece gibi gönlün' şarkısı ile ün kazanmıştı. Bu şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Irmak Arıcı, Mustafa Ceceli ile yaptığı düetle de adından söz ettirmişti. Peki, Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında?
Irmak Arıcı, 31 Temmuz 1998 tarihinde Çankırı'da dünyaya geldi.
"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanındı."Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşti.
Single'ları
"Gece Gibi Gönlün" (2019)
"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)
"Mevzum Derin" (2019)
"Kula Bela" (2020)
"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)
"Yağmurum Ol" (2020)
"Söz Yaşları" (2020)
"Mahşer" (Taladro ile) (2020)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle