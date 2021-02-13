Evinin Ã¶nÃ¼nde pusuya yattÄ±lar: Habersiz adÄ±m bile atamÄ±yor

OBJEKTÄ°FLERÄ° HAZIRLAYIP BEKLEDÄ°LER

35 yaÅŸÄ±ndaki Rus model Irina Shayk, Ã¶nceki gÃ¼n Bradley Cooper ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Lea De Seine Shayk Cooper'Ä± okuldan almak iÃ§in New York'taki evinden Ã§Ä±ktÄ±.

PODYUMDA YÃœRÃœR GÄ°BÄ°

Tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlar giyen Shayk, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n de sarÄ± renkli uzun bir manto, siyah beyzbol ÅŸapkasÄ±, siyah gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri ve siyah maske ile tamamladÄ±. KÄ±zÄ± Lea'yÄ± okuldan aldÄ±ktan sonra bebek arabasÄ±na oturtan model hemen evinin yolunu tuttu.

TANIYANLAR EL SALLADI

Shayk'Ä±, hem evinden Ã§Ä±kÄ±p yÃ¼rÃ¼me mesafesindeki okula giderken hem de oradan kÄ±zÄ±yla birlikte dÃ¶nerken fotoÄŸrafÃ§Ä±lar bir an bile yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Shayk, her ne kadar tanÄ±nmamak iÃ§in Ã¶nlem almÄ±ÅŸsa da sokaktan geÃ§en ve onun kim olduÄŸunu bilenler de Ã¼nlÃ¼ model yanlarÄ±ndan geÃ§erken ona el salladÄ±.

ANNESÄ° Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE KALIYOR

Shayk, fotoÄŸrafÃ§Ä±lara aldÄ±rmadan ve tek kelime konuÅŸmadan, hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla evine doÄŸru ilerledi ve bina gÃ¶revlisinin de yardÄ±mÄ±yla hemen iÃ§eri girdi. Bradley Cooper'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra New York'ta bir apartman dairesine taÅŸÄ±nan Shayk'a burada zaman zaman annesi Olga da eÅŸlik ediyor.

KARÄ°YERÄ°NDE HIZLA YÃœKSELDÄ°

Modellik kariyerine hÄ±zlÄ± baÅŸlayan, futbol yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo ile iliÅŸkisi nedeniyle eskisinden daha fazla gÃ¼ndeme gelen Irina Shayk, son 15 yÄ±lÄ±n en Ã¶nde gelen modellerinden biri. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa onun hikayesi de kelimenin tam anlamÄ±yla "bir yÄ±ldÄ±z doÄŸuyor" hikayesi. Irina Shayk'Ä±n yÃ¼kseliÅŸ Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ bir hatÄ±rlayalÄ±m.

KÃœÃ‡ÃœK BÄ°R MADENCÄ° KASABASINDA DÃœNYAYA GELDÄ°

1986 yÄ±lÄ±nda maden iÅŸÃ§isi bir baba ile mÃ¼zik Ã¶ÄŸretmeni bir annenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya geldi Ä°rina Shayk. Ya da tam adÄ±yla Irina Åžeyhislamova. HenÃ¼z 14 yaÅŸÄ±ndayken, maden iÅŸÃ§isi olan babasÄ± Valeriy bir akciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hayata veda etti. BabasÄ± Valeriy, Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde henÃ¼z 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaydÄ±. Onun hayata veda etmesinden sonra her ÅŸey hem Ä°rina iÃ§in hem de annesi Olga ve ablasÄ± Tatyana iÃ§in eskisinden de daha zor bir hale geldi.

BÄ°R Ä°LAN HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Aile, Sovyet dÃ¶nemi mimarisini yansÄ±tan yoksul bir apartman dairesinde yaÅŸÄ±yordu. Annesi Olga'nÄ±n bir gÃ¼n tesadÃ¼fen gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir ilan Irina Shayk'Ä±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren serÃ¼venin baÅŸlangÄ±cÄ± oldu.

ABLASI TATYANA Ä°Ã‡Ä°N KURULAN HAYALLER IRINA'DA GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

Olga Åžeyhislamova'nÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu ilan bir gÃ¼zellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yÄ± deÄŸil de ablasÄ± Tatyana'yÄ± bu okula gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Arada sÄ±rada okula ablasÄ±nÄ±n yanÄ±na giden Irina ise iÅŸte tam da orada keÅŸfedildi. Irina Shayk ve ailesinin hayatÄ± o yÄ±llarda gerÃ§ekten de Ã§ok zordu. Ãœlkenin giderek darboÄŸaza girdiÄŸi dÃ¶nemde onlar da gÃ¼Ã§ bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±lar.

ZOR GÃœNLER YAÅžADILAR

ÃœnlÃ¼ model o gÃ¼nleri bir rÃ¶portajÄ±nda "BahÃ§emizde patates, domates gibi bitkiler yetiÅŸtirirdik. Satmak iÃ§in deÄŸil ama yemek iÃ§in" diyerek anlatmÄ±ÅŸtÄ±.





GAZETECÄ° OLMAK Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

Irina Shayk, kÃ¼Ã§Ã¼kken model deÄŸil gazeteci olmak istermiÅŸ aslÄ±nda. Bu fikrin ilham kaynaÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdi hatÄ±rlamÄ±yor. Ama tek amacÄ± varmÄ±ÅŸ o yÄ±llarda: "DoÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ o kÃ¼Ã§Ã¼k kasabadan uzaklaÅŸmak. " Yemanzhelinsk kasabasÄ±nÄ±n eski sakinleri bugÃ¼n hala Irina'yÄ± da annesi Olga'yÄ± da hatÄ±rlÄ±yor. Hatta mÃ¼zik Ã¶ÄŸretmeni Olga'nÄ±n Ã§ocuklarÄ±na bakabilmek iÃ§in ek iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da.

ABLASININ GÄ°TTÄ°ÄžÄ° OKULDA KEÅžFEDÄ°LDÄ°

AblasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi gÃ¼zellik okuluna gidip gelirken keÅŸfedildi Irina Shayk. O sÄ±rada 20 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Bir sÃ¼re Moskova'da Ã§alÄ±ÅŸan Shayk, ajanstan Paris'te Ã§alÄ±ÅŸma teklifi aldÄ±. Aylarca dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p kabul etti. BÃ¶ylece bugÃ¼nkÃ¼ yaÅŸamÄ±na giren yolda ilk adÄ±mÄ± da atmÄ±ÅŸ oldu.

ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° HERKES HATIRLIYOR

Irina Shayk'Ä±n tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan bilinen ilk romantik iliÅŸkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± oldu. Ama ondan Ã¶nce de kendisinden yaÅŸÃ§a Ã§ok bÃ¼yÃ¼k MoskovalÄ± bir iÅŸadamÄ± ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± geÃ§miÅŸ dÃ¶nemde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ajans sahipleri hala hatÄ±rlÄ±yor.

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COOPER Ä°LE NÄ°ÅžANLANIP AYRILDI

Oyuncu ve yÃ¶netmen Bradley Cooper ile evlenip ayrÄ±lan Shayk, son dÃ¶nemde Heidi Klum'un eski sevgilisi olan Vito Schnabel ile samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Ancak ikili bir sÃ¼redir yan yana gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor.

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