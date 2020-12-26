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Haber Giriş: 26.12.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Objektiflere alışamadı, böyle saklandı

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Objektiflere alışamadı, böyle saklandı
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Ünlü modelin kızı kendilerine yönelen objektiflerden böyle saklanmaya çalıştı.

Backgrid USA

Rus model Irina Shayk, ABD'li oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden dünyaya gelen üç yaşındaki kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile çıktığı gezintide görüntülendi.

Objektiflere alışamadı, böyle saklandı

34 yaşındaki model ve kızı New York sokaklarında dolaştı. Bir örnek montlar giyen anne kızı yolda yürürken, fotoğrafçılar da onların peşini bırakmadı.

Objektiflere alışamadı, böyle saklandı

Minik Lea, aslında dünyaya geldiğinden beri objektifler ve kameralar karşısında olmasına rağmen görünüşe göre her anının takip edilmesinden hoşlanmıyor.

Objektiflere alışamadı, böyle saklandı

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Lea, birkaç kez annesinin uzun montunun eteklerinin arkasına saklanmaya çalıştı. Bir ara da montun arkasından objektiflere gülümsemeyi de ihmal etmedi.

Objektiflere alışamadı, böyle saklandı

Irina Shayk ile Bradley Cooper, yaklaşık dört yıl süren bir birliktelik yaşadı. Bu süreçte Lea adını verdikleri bir kız çocukları da dünyaya geldi.

Objektiflere alışamadı, böyle saklandı

Bir dönem çiftin nişanlandığı haberi de duyuldu. Fakat Shayk ve Cooper, evlenmek yerine ayrılığı tercih ettiler.

Objektiflere alışamadı, böyle saklandı

Minik Lea, genellikle annesi Irina ve anneannesi Olga Shaykhlislamova ile birlikte yaşıyor. Bradley Cooper da kızıyla sık sık görüşüyor. Baba- kız birlikte vakit geçirdiklerinde sokaklarda görüntüleniyor.

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