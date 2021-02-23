KÄ±yafete bu kadar harcanÄ±r mÄ± Ya bir gÃ¼n paran biterse

KIZINI OKULDAN ALIYOR

35 yaÅŸÄ±ndaki Rus model, hemen her gÃ¼n eski niÅŸanlÄ±sÄ± Bradley Cooper'dan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Lea de Seine Shayk Cooper'Ä± okula gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken ya da okuldan alÄ±p evine dÃ¶nerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. New York sokaklarÄ±nda da podyumdaki iddiasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Shayk'Ä±n bu Ã¶zelliÄŸi de dikkatlerden kaÃ§mÄ±yor.

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GÃœNLÃœK ÅžIKLIK

Irina Shayk, Ã¶nceki gÃ¼n de yine Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± okuldan alÄ±p eve dÃ¶nerken objektiflere takÄ±ldÄ±. Shayk, yine geleneÄŸi bozmadÄ± ve gÃ¼nlÃ¼k ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde iddialÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi. Bir giydiÄŸini bir daha giymeyen Shayk'Ä±n bu Ã¶zelliÄŸi de yine gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti.

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SOKAK KIYAFETLERÄ° OLAY OLDU

Modelin, New York'taki soÄŸuk hava koÅŸullarÄ±na uygun giyimi bir sÃ¼redir zaten ilgi odaÄŸÄ± oluyordu. Son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de yine sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± hareketlendirdi. BirÃ§ok kullanÄ±cÄ± Irina Shayk'Ä±n giysilerini hatta sadece Ã¼zerine giydiÄŸi manto ve montlarÄ± koymak iÃ§in bile ayrÄ± bir eve ihtiyaÃ§ duyacaÄŸÄ±nÄ± savundu. Bu esprili yaklaÅŸÄ±ma sahip olanlar "Ya da Irina Shayk, dev bir evde yaÅŸÄ±yor ki bÃ¼tÃ¼n giysilerini sÄ±ÄŸdÄ±rabiliyor" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

HEPSÄ° MARKA

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar da Irina Shayk'Ä±n maddi durumu ile ilgili yorumlar yaptÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savunanlar "Bu kÄ±yafetler Ã§ok pahalÄ±. Hele bÃ¶yle bir dÃ¶nemde kÄ±yafete bu kadar fazla para harcamalalÄ±. Ya iÅŸleri ters giderse o zaman ne olur?" diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ifade etti. Fakat pekÃ§ok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± da Irina Shayk'a bu giysilerin Ã¼nlÃ¼ firmalar tarafÄ±ndan reklam amacÄ±yla yani Ã¼cretsiz olarak verildiÄŸini belirtti.

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NÄ°ÅžANLANIP AYRILDI

Irina Shayk ile aktÃ¶r Bradley Cooper, iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re birlikte oldular. NiÅŸanlanan Ã§ift, herkes onlardan bir evlilik haberi beklerken yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna raÄŸmen eski Ã§ift minik kÄ±zlarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na sÄ±k sÄ±k bir araya geliyor. Bradley Cooper zaman zaman kÄ±zÄ± Lea'yÄ± okuldan alÄ±rken ya da sokaklarda gezinti yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.

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ANNELÄ°K HAKKINDA Ä°LGÄ°NÃ‡ SÃ–ZLER

Irina Shayk, kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldikten sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajÄ±nda anne olmanÄ±n kendisini nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. "Ã‡ocuk sahibi olduktan sonra onun iÃ§in gerÃ§ekten kendiniz oluyorsunuz. Aksi halde bir yalanÄ±n iÃ§inde yaÅŸÄ±yorsunuz" diye konuÅŸmuÅŸtu Ã¼nlÃ¼ model.

NEDEN DEÄžÄ°ÅžEYÄ°M KÄ°?

Irina Shayk, harika bir anne olmanÄ±n tek yolunun kendini Ã§ocuÄŸuna adamak deÄŸil, kendi sevdiÄŸiniz ÅŸeyleri yapmak iÃ§in de vakit bulmak olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Shayk "Neden sÄ±rf anne olduÄŸunuz iÃ§in deÄŸiÅŸmek korunda olasÄ±nÄ±z ki? Annelik sadece hayatÄ±nÄ±za eklenen yeni bir bÃ¶lÃ¼m" diye konuÅŸmuÅŸtu.

BÄ°R KADIN HER ÅžEYLE BAÅžA Ã‡IKABÄ°LÄ°R

Irina Shayk, annelik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ÅŸekillendirenin de Ã¼lkesi Rusya'da yaÅŸananlar olduÄŸunu ifade etmiÅŸti: "Rusya'da kadÄ±nlar her ÅŸeyin Ã¼stesinden gelenlerdir. Bir kadÄ±n Ã§ocuk yetiÅŸtirebilir, iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸabilir ve eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde yemek piÅŸirip temizlik yapabilir. BÃ¼tÃ¼n aÄŸÄ±r iÅŸleri yapabilir" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ± Irina Shayk.

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ETRAFIMIZDA ERKEK YOKTU

BabasÄ±nÄ± Ã§ok erken yaÅŸta kaybeden Irina Shayk "EtrafÄ±mÄ±zda erkekler yoktu. Hayatta her ÅŸeyle baÅŸa Ã§Ä±kmayÄ± Ã¶ÄŸreniyorsunuz. NasÄ±l patates ya da salatalÄ±k yetiÅŸtirileceÄŸiyle ilgili her ÅŸeyi biliyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Rusya'da kÄ±ÅŸÄ±n hayatta kalmanÄ±n bir yolu" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ± kendisini ÅŸekillendiren yetiÅŸme dÃ¶nemlerini.

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RONALDO Ä°LE AÅžK

Irina Shayk, ilk medyatik iliÅŸkisini futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bu uzun iliÅŸkinin ardÄ±ndan herkes onlarÄ±n evlenmesini beklerken ayrÄ±ldÄ±lar. Bunda Ronaldo'nun annesinin etkisi olduÄŸu iddia edildi. Bir baÅŸka iddia da Cristiano Ronaldo'nun Shayk'Ä± aldattÄ±ÄŸÄ± idi. Fakat Ã§ift bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

COOPER Ä°LE NÄ°ÅžANLANIP AYRILDI

Irina Shayk, Bradley Cooper ile de iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Ã‡ift niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±ldÄ±. Shayk, birkaÃ§ ay Ã¶nce Heidi Klum'un eski sevgilisi olan Vito Schnabel ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.