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Irina Shayk kızı Lea de Seine ile: Kıyafete bu kadar para harcanır mı? Ya bir gün paran biterse!
35 yaşındaki Rus model, hemen her gün eski nişanlısı Bradley Cooper'dan dünyaya gelen kızı Lea de Seine Shayk Cooper'ı okula götürürken ya da okuldan alıp evine dönerken görüntüleniyor. New York sokaklarında da podyumdaki iddiasını sürdüren Shayk'ın bu özelliği de dikkatlerden kaçmıyor.
Top model Irina Shayk, her ne kadar koronavirüs pandemisi nedeniyle işleri yavaşlasa da yine de gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.