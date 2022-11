Irene Cara evinde ölü bulundu: Daha bir gün önce sosyal medyada öldüğü söylentisi yayılmıştı... Kötü şaka gerçek oldu

Haberin Devamı

63 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Başta Fame ve Flashdance...What a Feeling olmak üzere birçok şarkısıyla, rol aldığı müzikal oyunlar ve filmlerle hafızalara kazınan Irene Cara, 63 yaşında hayata veda etti. Cara'nın, Florida'daki evinde ölü bulunduğu belirtildi ancak ölüm nedeni henüz açıklanmadı.





SÖZCÜSÜ, SANATÇININ SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN DUYURDU

Irene Cara'nın sözcüsü Judith Moose, sanatçının sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşıma "Bu kesinlikle sözcü olmanın en zor yanı. Bunu yazmak zorunda olduğuma inanamıyorum" satırlarıyla başladı. Ardından da Irene Cara'nın acı haberini duyurdu. Moose "Ailesi adına Cara'nın ölümünü doğrulamaktan derin bir üzüntü duyuyorum. Akademi Ödüllü oyuncu, şarkıcı, şarkı sözü yazarı, yapımcı Florida'daki evinde öldü" diye yazdı. Cara'nın ölüm nedeninin şu anda bilinmediğini, bu ayrıntı aydınlatıldığında açıklama yapılacağını belirtti. Moose, Irene Cara'nın ailesinin bu acılı dönemde özel hayatlarına saygı rica ettiğini de ekledi. Ünlü sanatçının sözcüsü, mesajını şöyle sürdürdü: "Mirası, müziği ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak güzel ve yetenekli bir ruhtu."

KÖTÜ ŞAKA MAĞDURU OLMUŞTU: Irene Cara'nın ölüm haberi, hayranlarını alışılmadık bir biçimde şoke etti. Çünkü acı haber, sosyal medyada Irene Cara'nın öldüğü yolunda bir şakanın yapılmasından kısa bir süre sonra geldi. 25 Kasım'da bir Facebook sayfasından, yıldızın hayatını kaybettiğine dair bir söylenti yayılmıştı. Cara'nın temsilcileri de bu haberi yalanlayıp onun da bu konuda mağdur edilen ünlüler arasına katıldığını belirtmişti. Bu gelişme üzerine yaşanan trajedi herkesi şoke etti.





BRONX'TA DÜNYAYA GELDİ

18 Mart 1959'da New York, Bronx'ta dünyaya gelen tam adıyla Irene Cara Escalera, bir döneme damgasını vuran Flashdance filmi için yazılan "Flashdance... What a Feeling" adlı şarkıyla 1984 yılında En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar ödülü kazanmıştı. Aynı zamanda 1980 tarihli Fame filmi için de aynı adlı şarkıyı seslendirmişti. Irene Cara, 1976 tarihli Sparkle adlı müzikalde yapıma adını veren Sparkle Williams adlı karakteri canlandırmıştı.

ÜÇ YAŞINDA PİYANO ÇALIYORDU

Irene Cara, Porto Riko ve Küba kökenli ve beş çocuklu bir ailenin en küçük kızı olarak dünyaya geldi. Babası Gaspar Escalara bir fabrika işçisi ve emekli bir saksofon sanatçısıydı. Kübalı annesi Louise ise bir sinemada yer göstericilik yapıyordu. Irene Cara daha 3 yaşındayken Little Miss America adlı yarışmaya katıldı ve ilk beş finalist arasına girdi. Yine çocukluk yıllarında, henüz nota bilgisi yokken kulaktan dolma piyano çalmaya başladı. Beş yaşına geldiğinde şarkıcılık, dansçılık ve oyunculuk konusunda eğitim almaya başladı.

USTALARLA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI

Profesyonel yaşamına İspanyolca yayın yapan bir TV kanalında başladı. Cara henüz küçük bir çocukken İspanyolca ve İngilizce bir Noel albümü hazırladı. Ayrıca Duke Ellington için düzenlenen bir anma konserinde Stevie Wonder, Sammy Davis Jr; Roberta Flack gibi ustalarla aynı sahneyi paylaştı.

BROADWAY DENEYİMİ

Bunun ardından Irene Cara'nın Broadway deneyimi geldi. Birçok oyunda sahneye çıktı. Öylesine başarılı performanslar sergiledi ki 1976 yılında Umut Vaad Eden Genç Sanatçılar arasına adı yazıldı.

SESİNİ BEĞENİP ROLÜ YENİDEN YAZDILAR

1980 yılında ise Cara'ya yıldızlığın yolunu açan Fame (Şöhret) müzikali geldi. Alan Parker'ın yönettiği filmde başlangıçta Irene Cara dansçılar arasındaydı. Fakat yönetmen Parker ve yapım ekibi sesini öylesine beğendi ki onun için Coco Hernandez karakteri yeniden yazıldı. Cara, o müzikal filme adını veren Fame adlı şarkıyla birlikte Out Here on My Own'u da seslendirdi. Bu şarkılar filmin müzik albümünün de rekor satışlara ulaşmasını sağladı.

ADAYLIKLAR ARDI ARDINA

O yıl Oscar töreninde bir tarih yazıldı aynı zamanda. İlk kez aynı filmde söylenen ve aynı şarkıcı tarafından seslendirilen iki farklı şarkı, ödüle aday gösterildi. O yıl Irene Cara için bir zirveydi. En iyi yeni sanatçı, en iyi kadın pop vokal performansı dallarında Grammy adayı oldu. Aynı yıl müzikal dalında en iyi kadın oyuncu Altın Küre'ye de aday gösterildi.

TEKRAR OYNAMA TEKLİFİNİ REDDETTİ: Irene Cara, Fame adlı filmden uyarlanan aynı adlı dizide de Coco Hernandez rolünü tekrar üstlenmesi için teklif aldı ama bu kez reddetti. Onun yerine söz konusu karakteri Erica Gimpel canlandırdı.





İKİNCİ KEZ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Irene Cara, 1980'den 1984'e kadar kariyer anlamında boş durmadı. Filmlerde ve müzikallerde oynadı, albümlerini yaptı. 1983 yılında ise bir başka zirve geldi. Flashdance adlı film için hem sözlerini Giorgio Moroder ve Keith Forsey ile birlikte yazdığı hem de seslendirdiği "Flashdance... What a Feeling" ile bir kez daha fırtınalar estirdi.

OSCAR TARİHİNE GEÇTİ: Bu şarkıyla en iyi şarkı dalında Oscar ödülü kazandı. Aynı zamanda adını Oscar tarihine farklı bir şekilde de yazdırdı. Bu dalda ödüle aday gösterilen ve kazanan ilk Hispanik kökenli kadın sanatçıydı. Irene Cara bu çalışmasıyla 1984 yılında en iyi kadın vokal performansı dalında Grammy, en iyi orijinal şarkı dalında Altın Küre kazandı. Amerikan Müzik Ödülleri'nden de bir ödülle döndü.





BİRKAÇ KUŞAĞIN HAFIZASINDA YER ETTİ

Irene Cara, zireye ulaştıktan sonra da kariyerini başarıyla sürdürdü. Her ne kadar 2000'lerde eskisi kadar göz önünde olmasa da birkaç kuşağın hafızasında şarkılarıyla yer etti.

BİR KEZ EVLENİP BOŞANDI: Irene Cara, 1986 yılında dublör ve yönetmen Conrad Palmisano ile evlendi. Fakat evliliği 1991 yılında sona erdi.

