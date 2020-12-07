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Haber Giriş: 07.12.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

İrem Sak'tan şaşırtan sevgili itirafı

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İrem Sak'tan şaşırtan sevgili itirafı
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'Bize Kaldı' programına konuk olan oyuncu İrem Sak, sevgili itirafıyla sosyal medyada gündem oldu.

'Çukur' dizisiyle ekrana dönen İrem Sak, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un ''Bize Kaldı'' programına konuk oldu.

Sevgilisi olup olmadığını soran sunuculara İrem Sak verdiği yanıtla dikkat çekti.

Sak'a "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi; "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok."

Sunucunun "E benim bildiklerim ne o zaman" sorusuna ise Sak bomba bir yanıt verdi. İrem Sak yanıtında "Sevgili sordun sevgilim olmadı" dedi.

İrem Saktan şaşırtan sevgili itirafı
"SEKTÖRDEN BİRİYDİ"
İrem Sak'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken güzel oyuncu "Sektörden biriydi" yanıtını verdi.

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