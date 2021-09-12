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Haber Giriş: 12.09.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

İrem Sak’ın aşkına Demet Akalın’dan tam destek

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İrem Sak’ın aşkına Demet Akalın’dan tam destek

İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde ilk kez Yeniköy’de objektiflere takıldı.

Sevgilisinden 11 yaş büyük olan Sak, bu yaş farkı sebebiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Demet Akalın ise ünlü oyuncuyu eleştirenlere tepki gösterdi.

İrem Sak’ın aşkına Demet Akalın’dan tam destek

Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Akalın, “Beyler yaşça küçük sevgili bulunca playboy, hanımlar olunca konu, ‘yaş farkı var, ne ayıp’. İnanılmazsınız! Gidip kızı yaşındakilerle beraber olan ünlülere sorsanıza! Kınıyorum” dedi.

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İrem Saktan estetik itirafı
İrem Sak'tan estetik itirafı

 

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