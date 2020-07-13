İrem Sak takıntılı hayranından şikayetçi oldu

Sak, yaklaşık bir yıldır bugüne kadar hiç tanımadığı Özcoşkun’un Instagram hesabına mesajlar gönderdiğini söyledi: “Bana ‘Özür dilerim, seni seviyorum, seni sevmemeliydim’ şeklinde mesajlar gönderdi. Yine geçen ay cep telefonuma ‘Günaydın’ diye mesaj attı. Ben de tanımadığım için numarayı engelledim. En son geçen ay akşam saatlerinde evime çiçek gönderdi. Beni ısrarlı bir şekilde rahatsız eden, cep telefonumu ve ev adresimi benden habersiz şekilde bularak huzursuz etmekte olan Kadir Özcoşkun isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim.”



Talebi haklı bulan mahkeme, Özcoşkun’un 2 ay süreyle Sak’a yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme Özcoşkun’un tedbir kararına uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına da karar verdi.