İrem Sak scooter’dan vazgeçmiyor!

İstanbul trafiğine elektrikli scooter’la çare bulan İrem Sak önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir eczaneye giren ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını “Her şey yolunda” diyerek yanıtsız bıraktı.



Daha önce de elektrikli scooter’a binerken objektife yansıyan Sak, yoğun trafiği böyle aştığını söylemişti.





