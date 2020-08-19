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Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:29,Son Güncelleme:

İrem Sak scooter’dan vazgeçmiyor!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
İrem Sak scooter’dan vazgeçmiyor!
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İrem Sak önceki gün Nişantaşı’nda elektrikli scooter sürerken objektife takıldı. Bir eczaneden çıkarken görüntülenen oyuncu, “Her şey yolunda” diyerek yoluna devam etti.

İstanbul trafiğine elektrikli scooter’la çare bulan İrem Sak önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir eczaneye giren ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını “Her şey yolunda” diyerek yanıtsız bıraktı.

İrem Sak scooter’dan vazgeçmiyor

Daha önce de elektrikli scooter’a binerken objektife yansıyan Sak, yoğun trafiği böyle aştığını söylemişti.
İrem Sak scooter’dan vazgeçmiyor


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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