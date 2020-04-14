İrem Sak: Mustafa Sandal hayranıydım!

İrem Sak ayrıca Mustafa Sandal’la yıllar sonra tanıştığını açıkladı: “Onunla bir skeç çekimi sırasında tanıştım. Rol gereği kostüm giymiştim, kafamda da armutlardan yapılmış bir şapka vardı. O armutlar olmasaydı iyiydi!”