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Haber Giriş: 14.04.2020 - 10:12,Son Güncelleme:

İrem Sak: Mustafa Sandal hayranıydım!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
İrem Sak: Mustafa Sandal hayranıydım!
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Birlikte Güzel platformunun canlı yayınında sevenleriyle buluşan İrem Sak, 16 yaşındayken koyu bir Mustafa Sandal hayranı olduğunu açıkladı. Oyuncu, yayında Sandal’ın adını yazdığı günlüğünü ve halen sakladığı kasetlerini de gösterdi.

İrem Sak ayrıca Mustafa Sandal’la yıllar sonra tanıştığını açıkladı: “Onunla bir skeç çekimi sırasında tanıştım. Rol gereği kostüm giymiştim, kafamda da armutlardan yapılmış bir şapka vardı. O armutlar olmasaydı iyiydi!”

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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