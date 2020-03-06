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Haber Giriş: 06.03.2020 - 09:06,Son Güncelleme:/

İrem Sak: Kameralar önünde ayar önemli

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
İrem Sak: Kameralar önünde ayar önemli
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İrem Sak önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncuya Tuvana Türkay’ın “Ağır Romantik” filminin galasındaki gafı soruldu.

Galada Onur Tuna “Çekimlerde çok eğlendik” demiş, daha sonra söz alan Tuvana Türkay ise “Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim” diyerek rol arkadaşının açıklamasını ti’ye almıştı. İrem Sak, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “Çekilen filmlerde eğlendiğin de oluyor, eğlenmediğin de. Aslında neyi nasıl bir tavırla yansıttığın önemli. Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba.”  

'Ağır Romantik' filminin galasında soğuk rüzgarlarBaşrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galası yapıldı.Geceye, Tuvana Türkay'ın gafı damga vurdu. Onur Tuna'nın 'çekimlerde çok eğlendik' açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' dedi.
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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