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İrem Sak ile Kenan Doğulu canlı yayında buluştu
İrem Sak, geçtiğimiz günlerde bir YouTube programına katılmış, “Telefonunda hiç tanışmadığın bir ünlünün numarası var mı?” sorusuna “Var. Kenan Doğulu mesela. Aramıyorum, sadece online mı diye bakıyorum” yanıtını vermişti.
Bu açıklama, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram’daki “Mücbir Sebepler” programına da konu oldu. İkili Sak ile Doğulu’yu buluşturdu. Cep telefonundan İrem Sak’ı görüntülü arayan Küçükçağlayan, programına da şarkıcıyı konuk etti. İkilinin sohbeti binlerce kişi tarafından izlendi.
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