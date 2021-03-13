İrem Sak: Çevreci bir insanım

İrem Sak önceki gün Nişantaşı’nda elektrikli scooter’a binerken görüntülendi. Sak, çevreci bir insan olduğu için elektrikli araç almayı düşündüğünü söyledi:

“Elektrikli bir araçla test sürüşü yaptım. Tabii ehliyetim var ama benzinli araba sevmediğim için hiçbir zaman da arabam olmadı. İnşallah bir elektrikli arabam olur. Pandemiden önce de hep metroyu tercih ediyordum.”

Komedi de dram da olur

Bir yeni dizi projesi üzerine çalıştığını da belirten oyuncu, “Bir şeyler var, kesinleşince haber veririm. Sinema değil dizi olacak. Benim gönlüm türden ziyade iyi senaryodan yana. Ben aynı kafalardaki komedi oyuncusu algısını kırdım. İyi senaryo olsun yeter ki türün hiç önemi yok. Güzel iş çıksın, komedi de dram da olur” açıklamasını yaptı.

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