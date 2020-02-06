İrem Helvacıoğlu pesketaryen diyetiyle 20 kilo verdi!

Formsante dergisine konuşan İrem Helvacıoğlu, formda görüntüsünü pesketaryen beslenmeye borçlu olduğunu söyledi.Sadece deniz ürünleri tüketen 30 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdi.

Helvacıoğlu, "Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" dedi.



PESKETARYEN BESLENME NEDİR?

Pesketaryenlik, balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzenidir. Pescetarian sözcüğünün İtalyanca pesce ("balık") ve İngilizce "vegetarian" ("vejetaryen") sözcüklerinin birleşiminden türemiştir.

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