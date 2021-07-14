MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i silmişti.. Nedenini açıkladı
GeriMagazin İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i silmişti.. Nedenini açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 14.07.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i silmişti.. Nedenini açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i silmişti.. Nedenini açıkladı

İrem Helvacıoğlu, başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı 'Seni Çok Bekledim' ile ekranlara dönmüş ancak dizi beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapmıştı.Dizi bittikten sonra Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları sayfasından sildi, rol arkadaşını takipten çıktı.

Kısa bir süre sonra İrem Helvacıoğlu'ndan da aynı hamle geldi.

Helvacıoğlu, dün akşam katıldığı ödül töreninde konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu dostluğu bitti
Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu dostluğu bitti

"Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim. Şöyle oldu, o fotoğrafları sildi. Fotoğrafları bir tepki olarak silip silmediğini anlayamadığım için ben de fotoğrafları sildim. Sonra dedim ki 'madem fotoğrafları siliyoruz ozaman gerek yok. Bir şeyler için takip ediyor olmak istemiyorum. Hissiyatımız bu yöndeyse eğer, takip etmek için takip etmenin bir anlamı yok."

İrem Helvacıoğlu, Özcan Denizi silmişti.. Nedenini açıkladı

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi