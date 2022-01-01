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İrem Derici'nin en büyük çılgınlığı!

#İrem Derici#Büşra Pekin#Cem Kılıç
İrem Dericinin en büyük çılgınlığı

Köşemizin bu haftaki konukları; İrem Derici, Büşra Pekin, Nazlı Tosunoğlu ve Cem Kılıç.

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· İrem Derici’nin “O Ses Türkiye” yarışmasına katıldığını biliyor muydunuz? Derici, yarı finalde elense de Türkiye’nin en ünlü şarkıcılarından biri olmayı başardı.

· Derici, müzik yeteneğini küçük yaşlarda göstermeye başlamış. 4 yaşındayken org çalan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nü liseyle beraber bitirmiş.

İrem Dericinin en büyük çılgınlığı

· Sesi kadar kalemi de kuvvetli olan İrem Derici, bir dönem babası Hulusi Derici’nin reklam ajansında metin yazarı olarak çalışmış.
· Şarkıcı küçükken çok yaramaz olduğunu, 5 sene boyunca öğretmenlerinden dayak yediğini söylüyor.

· Yaramazlıkta sınır tanımayan İrem Derici, 2 yaşındayken de yalnız kaldığı bir an sabun yemiş!

· Bir zamanlar en büyük takıntısı burnuymuş. Hatta bu yüzden sınıfın en arka sırasında otururmuş. Kendisine “18 yaşına kadar burun estetiği yaptıramazsın” denilince, 16 yaşındayken duvara kafa atıp burnunu kırmış! Ailesi de ameliyata mecbur kalmış.

İrem Dericinin en büyük çılgınlığı

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· İrem Derici yıllar önce tatil için gittiği Roma’da tüm parasını çaldırmış. Pazar günü olduğundan kimse de ona para gönderememiş. O da Kolezyum’un önünde şarkı söylemiş ve 2 saat içinde 72 Euro toplamış.

· Derici’nin en büyük zevklerinden biri, geceleri müzik dinlemekmiş ve günde 4 saatten fazla uyumuyormuş.

· En sevdiği film olan “Karanlıkta Dans”ı her izlediğinde ağlıyormuş.

· Spotify’da “Ölmeden Önce Dinleyeceğim 10 Şarkı” diye bir müzik listesi varmış.

BÜŞRA PEKİN

Sünnet olmak istiyorum!

· Büşra Pekin, küçük bir çocukken “sünnet” isteğiyle ailesini şaşırtmış. Sünnet düğünlerindeki kalabalık ve şatafatlı ortamdan etkilenip ailesine “Beni de sünnet ettirin” diye ısrar eden Pekin’i bu isteğinden vazgeçirebilmek, ailesi için hayli zor olmuş.

· İlkokul yıllarında geçirdiği bisiklet kazası sonrasında bir daha bisiklete binmeme kararı almış.

İrem Dericinin en büyük çılgınlığı

· Popüler olmadan önce bir ünlü gördüğünde utangaç tavırlar sergilermiş.

· Büşra Pekin’in ilginç bir yönü de rüyalarında gizli. Oyuncu, rüyalarını Türkçe değil İngilizce görüyormuş!

· Bir dönem dansa yönelen Büşra Pekin, 7 sene bale yapmış.

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NAZLI TOSUNOĞLU

20 yıl şarkıcılık yapmış

· “Arka Sokaklar” dizisinin ‘Nazike’si Nazlı Tosunoğlu’nun bir dönem müzikle uğraştığını biliyor muydunuz? Usta oyuncu, 1986-2006 yılları arasında mekanlarda gitar çalıp şarkı söylemiş. Daha sonra oyunculuğa yönelen Tosunoğlu, 2006 yılında sahneleri bırakmış.

· Nazlı Tosunoğlu, genç oyuncu Alara Turan’ın halasıymış.

· Tosunoğlu, oyuncu olmasa çok iyi bir aşçı olacağını düşünüyormuş.

· Mutfakta da hayli marifetli olan ünlü isim, ekmeğini ve yoğurdunu hep kendisi yaparmış.

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İrem Dericinin en büyük çılgınlığı

· Bebek’te doğup büyüyen Nazlı Tosunoğlu, yüzmeyi de Bebek sahilinde öğrenmiş. Hâlâ Marmara sularında yüzmeyi seven oyuncuyu bir gün yüzerken görürseniz, şaşırmayın.

· Seyahat etmeyi çok seven oyuncunun hayali, Güney Amerika’da uzun bir tatil yapmakmış.

· Sanatçının en büyük zaafı, tava ve masa örtüsüymüş. Alışveriş sırasında neredeyse gördüğü her tava ve masa örtüsünü almak istermiş.

· Nazlı Tosunoğlu ayrıca sıkı bir Galatasaray taraftarı ve aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Üyesi’ymiş.

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CEM KILIÇ

15 saat gözlerini açmadı

· Oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, eğitimini Amerika’da American Alfred University’de medya iletişim okuyarak tamamlamış.

· Meslek hayatında unutamadığı en özel işlerden biri “Benzemez Kimse Sana” programında Âşık Veysel’i canlandırmasıymış. Görme engellilerin ne hissettiğini anlayabilmek için 15 saat gözlerini hiç açmamış. Jüri üyeleri Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin, performansı karşısında gözyaşlarına hakim olamamış.

· Cem Kılıç’ın 9 yıl önce sahiplendiği ‘Değişik’ adında bir kedisi varmış. Kedisinin kendisine şans getirdiğine inanıyormuş.

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· At binmek, ünlü oyuncunun en sevdiği hobilerinden biriymiş.

İrem Dericinin en büyük çılgınlığı

 

 

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#İrem Derici#Büşra Pekin#Cem Kılıç

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