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GeriMagazin İrem Derici’nin babası Hulusi Derici'den 21 yıllık eşi Selma Derici’ye 1 milyonluk boşanma davası
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Haber Giriş: 03.09.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

İrem Derici’nin babası Hulusi Derici'den 21 yıllık eşi Selma Derici’ye 1 milyonluk boşanma davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
İrem Derici’nin babası Hulusi Derici'den 21 yıllık eşi Selma Derici’ye 1 milyonluk boşanma davası

ŞARKICI İrem Derici’nin babası, reklamcı Hulusi Derici, 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici’ye kadınlık görevini yerine getirmediği ve sözlü şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

1 milyon lira tazminat talep eden ve iki çocuğunun velayetini isteyen Hulusi Derici, eşinin kendisine ait olan malları üzerine geçirerek iyi niyetini suistimal ettiğini de öne sürdü.

İrem Derici: Babam en büyük destekçim
İrem Derici: Babam en büyük destekçim

2019’da Hulusi Derici’nin şirketinde ekonomik kriz çıktığının anlatıldığı dilekçede, “Hulusi Derici, bu krizin önüne geçmek için eşinden yardım istemiştir. Eşiyle Hulusi Derici arasında sözleşme imzalanmıştır. Selma Derici sözleşme adı altında kendisine devredilen Bodrum’daki evin kendisine ait olduğunu ve Hulusi Derici’ye iade etmeyeceğini dile getirmiştir. Tarafların boşanmalarını, 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ile iki çocuğun velayetinin babaya verilmesini talep ediyoruz. Çocuklar için 10 bin lira nafaka ile Bodrum’daki 3 mesken ile Zekeriyaköy’deki 2 meskene tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.

Babasından İrem Dericiye uyarı geldi
Babasından İrem Derici'ye uyarı geldi!

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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