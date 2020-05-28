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Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

İrem Derici'den, Seren Serengil ve Bircan Bali'ye yasak

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İrem Derici'den, Seren Serengil ve Bircan Bali'ye yasak
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında konuşmama yasağı çıkardı.

Avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Derici, Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında kendisiyle ilgili 2 ay süreyle koruma ve konuşmama yasağı aldırdı. Söylemezsem Olmaz adlı programda Seren Serengil'in, "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı" sözlerinin ardından avukatı aracılığıyla İstanbul  Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Derici, alınan kararı instagram sayfasından 'Adliyeler açıldı' notuyla paylaştı. Derici'nin aldırdığı bu karara göre sunucular Seren Serengil ve Bircan Bali 2 ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak.

İrem Derici: 10 milyon TL param olsa bu işi bırakırımŞarkıları kadar yaptığı dobra açıklamalarla da zaman zaman gündeme gelen İrem Derici, "10 milyon TL param olsa müzik sektörünü bırakırım" dedi.
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