İrem Derici'den Cem Belevi'ye ağır benzetme: Bırakın şu çöpü!

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‘ÇEYREK POPÇU’, ‘İBLİS’

Cem Belevi’den ikinci kez “ihanet” gerekçesiyle ayrılan İrem Derici, şarkıcı için daha önce “iblis” ve “çeyrek popçu” demişti.

Önceki akşam Türkiye Marka Zirvesi kapsamında konser veren Derici, sahne öncesi verdiği röportajda kendisine Belevi’nin sorulmasına sinirlendi.

‘CEM SENİ KAYBETTİ’

Cem Belevi’yle ilgili soruyu “Bana çöp sormayın olur mu” diyerek yanıtsız bırakan İrem Derici’ye konser sırasında da bir dinleyicisi “Cem seni kaybetti” diye seslendi. Ünlü şarkıcının yanıtı “Bırakın şu çöpü eğlenmemize bakalım” oldu.

NE OLMUŞTU?

Cem Belevi ile İrem Derici arasındaki polemik kızıştı. Belevi’nin Derici’yi ikinci kez aldattığı öne sürülmüş, Derici Instagram’da şu mesajı paylaşmıştı: “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Hayırlı konser dilenmeler.”

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Cem Belevi daha sonra konuyla ilgili “Aslında ilişkimizi noktalamıştık, fakat İrem bunu paylaşmak istemedi” açıklamasını yaptı, iyice küplere binen İrem Derici de “Elimde ses kayıtları var” dedi.

Cem Belevi’ye İrem Derici’nin sözünü ettiği ses kayıtları soruldu. Şarkıcı, “Ben de sizden fazla bir şey bilmiyorum” dedi.

Belevi, “konser takvimini doldurma” iddiasına da tepki gösterdi: “Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes bir haddini bilsin. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın.”

'SES KAYITLARI VAR' DEDİ

İrem Derici, sosyal medyada Cem Belevi’ye şöyle seslenmişti: “Her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A’dan z’ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? ‘Yaz sonuna kalmaz İrem’i şutlarım zaten, şu takvimi bi’ doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem’ mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer’lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez.”