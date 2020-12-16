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Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

İrem Derici: Yılbaşını benimle geçirecek sabırlı bireyler aranıyor

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İrem Derici: Yılbaşını benimle geçirecek sabırlı bireyler aranıyor
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Instagram hesabını aktif olarak kullanan İrem Derici, önceki gün yaptığı paylaşımla güldürdü.

İrem Derici, yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacağını duyunca sayfasında şu mesajı yayınladı: “Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı, peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor.” Ünlü şarkıcı, kısa süre sonra bir paylaşım daha yaparak üzüntüsünü dile getirdi: “Hep kızlar yazıyor!”

İrem Derici: Yılbaşını benimle geçirecek sabırlı bireyler aranıyor


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